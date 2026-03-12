El Colegio Juan Pablo II San Miguel celebra hoy el día de la ciencia

Hoy, el Colegio Juan Pablo II San Miguel celebrael Día de la Ciencia. Este año el lema es “Viaje al corazón de los océanos”.

En torno al tema, se realizarán diversas actividades desde Ed. Infantil hasta la ESO con el fin de valorar la importancia de los océanos y la necesidad de conservarlos, biodiversidad, descubrir la importancia del agua para nuestra vida o analizar los problemas medioambientales de nuestros mares.

Para ello, el centro fomenta el trabajo colaborativo, la creatividad, el uso de herramientas digitales y analógicas y el pensamiento crítico.

Algunas de las actividades a realizar son: fichas de especies marinas, murales, infografías o charlas a cargo de Fco. Javier Prados Sande (Capitán de la Marina Mercante y Director de Operaciones de EBHI terminal de graneles sólidos del Puerto de Gijón