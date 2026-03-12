El Colegio Juan Pablo II San Miguel celebra hoy el día de la ciencia
El objetivo de la actividad es fomentar el trabajo colaborativo, la creatividad, el uso de herramientas digitales y analógicas y el pensamiento crítico.
Hoy, el Colegio Juan Pablo II San Miguel celebrael Día de la Ciencia. Este año el lema es “Viaje al corazón de los océanos”.
En torno al tema, se realizarán diversas actividades desde Ed. Infantil hasta la ESO con el fin de valorar la importancia de los océanos y la necesidad de conservarlos, biodiversidad, descubrir la importancia del agua para nuestra vida o analizar los problemas medioambientales de nuestros mares.
Para ello, el centro fomenta el trabajo colaborativo, la creatividad, el uso de herramientas digitales y analógicas y el pensamiento crítico.
Algunas de las actividades a realizar son: fichas de especies marinas, murales, infografías o charlas a cargo de Fco. Javier Prados Sande (Capitán de la Marina Mercante y Director de Operaciones de EBHI terminal de graneles sólidos del Puerto de Gijón
- Fallece en el hospital el hombre que cayó en la Cuesta del Cholo en Gijón
- Hablan los allegados de José Niño, el conocido hostelero de Gijón que falleció tras caer de la cuesta del Cholo: 'Ha tenido mala suerte
- Tres heridos en Gijón tras una colisión frontal entre dos coches: el conductor que causó el accidente da positivo en alcoholemia
- Condenado un auxiliar de enfermería gijonés del HUCA por violar a una paciente de salud mental en el hospital
- El onanista de Gijón también la lía en la cárcel: lo meten en aislamiento tras robar las mochilas de otros internos y querer quedarse con todas las papeleras
- Así se hará la reforma del histórico edificio de la calle Los Moros de Gijón: las piezas destruidas se recuperarán con el material de las originales
- De un hospital de fauna urbana a perros en piscinas: peticiones para incluir en la ordenanza de bienestar animal de Gijón
- Una conocida firma de moda española abrirá en el local que dejó libre Amancio Ortega en la calle Corrida de Gijón