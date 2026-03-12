Cuarenta cofradías, un hermanamiento y varios premios: así será el gran encuentro gastronómico de este sábado en Gijón
La cita podrá presumir de colorido
Un total de cuarenta cofradías gastronómicas de España, Portugal y Francia y varios reconocimientos que recaerán sobre sidrería La Tonada, sobre los dueños de la sidrería Yumay de Avilés y sobre José Ramón Fiaño, presidente de Caja Gijón La Rural. Así se puede resumir el gran encuentro de cofradías gastronómicas que acogerá este sábado el Museu del Pueblu d' Asturies. Una cita que está organizada por la Cofradía del Oriciu y que promete llenar el espacio museístico gijonés de colorido y, sobre todo, mucho sabor.
Explican los organizadores que acudirán cofradías y asociaciones de España, Portugal y Francia, cada una con su uniforme, y que se formalizará el hermanamiento entre la Cofradía del Oriciu con la Cofradía del percebe de Muxía. Además, se dará un diploma a la sidrería La Tonada por su promoción del oricio.
El acto central será el nombramiento de los cofrades de honor. Entre ellos, se distinguirá a Lola y a Justo, los dueños de la sidrería Yumay de Avilés que durante los últimos 51 años han construido todo un templo de la gastronomía asturiana, además de ser unos de los grandes divulgadores del oricio, organizando jornadas cada año en torno a los erizos de mar.
Por otro lado, se producirá el nombramiento de José Ramón Fiaño, que además de por su larga trayectoria profesional ha destacado por la organización con la entidad bancaria de las jornadas "La Mar de Oricios". El día terminará con una foto de familia en la bolera del recinto y luego con una comida en el hotel NH donde los oricios serán los protagonistas.
