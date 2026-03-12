Los expertos abogan por un turismo con "condiciones atractivas" y posibilidades de crecimiento para que "el talento quiera quedarse"

Especialización y formación como valores clave y una ciudad como Gijón con las puertas abiertas para acoger a sumilleres, guías turísticos, vendedores especializados o personal de logística y repartidores. Es parte de la radiografía que expertos en el sector de la hostelería y el turismo expusieron en "Impulsa tu futuro y activa tu talento", una jornada dirigida a empresas del sector, estudiantes y personas en búsqueda de trabajo para poner en valor y dignificar el empleo y el desarrollo de la carrera profesional en el ámbito turístico.

A esta jornada organizada por la Agencia Local de Empleo y Visita Gijón se invitó a acudir a aquellos que están buscando trabajo, a personas de la escuela de segunda oportunidad, a estudiantes de la escuela de hostelería y turismo de Gijón y también de la Universidad de Oviedo, así como a representantes de empresas turísticas, de los sindicatos y de la patronal.

Leire Fernández, responsable de recursos humanos en una tienda online de productos gourmet / Pablo Solares

"Las empresas tenemos que demostrar que este sector está en expansión y que la hostelería no son un "plan B" ni un sitio de paso" Leire Fernández — Responsable de recursos humanos en una tienda online de productos gourmet

Conocer cuáles son las oportunidades laborales que ofrece el sector es uno de los primeros pasos para despertar el interés en los jóvenes por ser parte de un entorno laboral que en Gijón "se encuentra en pleno crecimiento. Creemos que estamos en un momento muy dulce, en el que podemos ver con satisfacción cómo la ciudad es cada vez más reconocida como destino. Al mismo tiempo, este crecimiento plantea retos importantes, como la necesidad de encontrar personal motivado y cualificado que quiera desarrollarse profesionalmente en el sector", explica Paula Álvarez, asistente de dirección de la agencia de viajes Vantur.

Precisamente esa necesidad de encontrar talento es una de las principales demandas del mundo del turismo y la hostelería. Una necesidad que pasa por acercar a los más jóvenes todos los escenarios laborales que pueden encontrar. "Las empresas tenemos que demostrar que este sector está en expansión y que la hostelería no son un "plan B" ni un sitio de paso. Es importante mostrar que en este sector se puede desarrollar una carrera sólida, con oportunidades de crecimiento y aprendizaje continuo", destaca Leire Fernández, responsable de recursos humanos en una tienda online de productos gourmet.

Tomás Santos, director de Recursos Humanos y Formación de Tierra Astur / Pablo Solares

"Hay déficit de oficios como escanciadores de sidra, parrilleros, que en nuestro caso intentamos asumir con colaboración público privada" Tomás Santos — Responsable de Recursos Humanos y Formación de Tierra Astur

Muestra de que el turismo y la hostelería están consolidados en Asturias es que hay quien ha logrado hacer carrera de ello, gracias en parte a contar con una diplomatura en Turismo y a ser una apasionada del sector. "Quería dedicarme a algo en lo que pudiese trabajar tanto en Asturias, como fuera del país en caso de haber querido irme. No me fui porque siempre fui alcanzando metas en la región, sin falta de tener que emprender experiencias fuera. Es un mundo apasionante en donde mezclo el trabajo de gestión en oficina con el trato directo con el cliente nacional e internacional", revela Élida Suárez, directora del Hotel Môderne.

Turistas en Gijón / Marcos León

Una carrera universitaria como los grados en Turismo pueden ser una opción para acceder al mercado laboral pero no son la única vía para desarrollarse profesionalmente en el sector. La Formación Profesional en Gestión de Alojamientos Turísticos, Dirección de Cocina o en Servicios de Restauración son otra alternativa que ofrece una "rápida inserción laboral, mucha práctica y acceso directo al empleo", recalca Suárez.

Ya sea vía universitaria o FP, los expertos coinciden en que el panorama laboral del turismo en Asturias tiene "salidas en prácticamente cualquier nivel educativo, ya sea un grado universitario o un módulo de Formación Profesional, siempre que uno se enfoque en un área concreta y busque desarrollar competencias específicas. Lo realmente determinante es la combinación de formación con actitud, curiosidad y capacidad de aprendizaje. Lo que marca la diferencia es hacia dónde uno decide focalizar su carrera y cómo aplica lo aprendido en la práctica", añade Leire Fernández.

Un grupo de visitantes junto a las letronas de la ciudad / Juan Plaza

Un ámbito en auge, con futuro pero que debe seguir apostando por ser atractivo a las nuevas generaciones son algunas de las conclusiones a las que llegaron los asistentes a esta jornada. "El propio sector tiene que seguir trabajando para ofrecer condiciones atractivas y posibilidades de crecimiento, de manera que el talento quiera quedarse y desarrollar su carrera aquí. Gijón seguirá creciendo, y estoy segura de que esto abrirá mejores oportunidades para quienes se decidan por este campo tan bonito", explica Paula Álvarez.