Fallece a los 77 años el histórico sindicalista de UGT de Gijón Héctor Roces

Natural de Cuesta de Arco (Langreo) ejerció once años como secretario general de la Unión Comarcal de Gijón, entre otros cargos locales y en la sección sindical de Arcelor en Veriña

Héctor Roces, en octubre de 2011, tras su dimisión como secretario general de UGT de Gijón.

Héctor Roces, en octubre de 2011, tras su dimisión como secretario general de UGT de Gijón. / ANGEL GONZALEZ

Manuel Castro

Gijón

Tras un mes ingresado en el Hospital de Cabueñes por los problemas cardiovasculares que padecía desde hace tiempo, el histórico sindicalista de UGT Héctor Roces, nacido en Cuesta de Arco (Sama de Langreo) hace 77 añso. Entre otros cargos fue secretario general de la Unión Comarcal de Gijón entre 2000 y 2011, falleció este jueves en el hospital de referencia gijonés, causando la consternación en el sindicato, que para él era su segunda familia. También fue miembro del Comité Confederal de UGT y ocupó cargos en el PSOE, siendo miembro de su comité federal durante cuatro años.

Trabajador en la factoría siderúrgica gijonesa desde principios de los años 70 del siglo pasado, encargándose de tareas de control de calidad, Héctor Roces se afilió a UGT en 1982. Fue uno de los trabajadores de la siderurgia que participó en la histórica Marcha de Hierro hasta Madrid en 1992, que hicieron los trabajadores de Asturias y del País Vasco. "Dimos a conocer el problema de la siderurgia en toda España y conseguimos apoyos para luego plantarnos en Bruselas", recordaba en 2017 Héctor Roces en LA NUEVA ESPAÑA al rememorar aquel episodio.

Héctor Roces ocupó diversos cargos de responsabilidad en el sindicato durante 25 años. Ocupó cargos en la sección sindical de UGT en Veriña entre 1989 y 2000, cuando al frente de la misma se encontraba Justo Rodríguez Braga, con quien le unía una estrecha amistad. También fue representante de UGT en el comité europeo de Arceralia entre 2000 y 2008, los últimos cuatro años del comité restringido.

Trabajadores de la siderurgia asturiana caminando el día en que iniciaron la Marcha de Hierro, en 1992.

Trabajadores de la siderurgia asturiana caminando el día en que iniciaron la Marcha de Hierro, en 1992. / Lne

En el año 2000 dio el relevo al frente de la Unión Comarcal de UGT de Gijón a Justo Rodríguez Braga, cuando éste dio el salto a la Unión Regional. En aquel año también pasó a ser secretario general de la sección sindical de la factoría siderúrgica de Veriña, cargo este último al que renunció en 2008, tras prejubilarse, para centrarse en la Unión Comarcal.

En octubre 2011, año en el que se jubiló, dejó atrás su actividad en la primera línea del sindicalismo, para ejercer de abuelo, dedicándose por completo a la familia. Dio el relevo en el sindicato a una nueva generación.

Acto de celebración de la palabra

En 2012 el sindicato le rindió un homenaje, imponiéndole la insignia de plata de UGT, como es tradición con los secretarios comarcales que dejan el cargo. Un acto emotivo y de cariño hacia el veterano sindicalista.

Mañana viernes, a las seis de la tarde, tendrá lugar un acto de celebración de la palabra de cuerpo presente, en su memoria, en la capilla del tanatorio de Gijón-Cabueñes, tras lo que sus restos mortales serán incinerados. La familia ha expresado su deseo de velarlo en la intimidad, por lo que rigurosamente no recibe. Héctor Roces deja viuda, dos hijas y tres nietos. Estaba especialmente orgulloso de sus nietos, uno de los cuales fue admitido el año pasado para cursar ingeniería aeroespacial en la mejor universidad de Europa.

