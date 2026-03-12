Las familias del colegio de Educación Especial de Castiello de Gijón alzan la voz e instan a reforzar la plantilla de auxiliares: "No pedimos caprichos"

"Es una situación insostenible". Así se manifestaba este jueves Raúl Díaz, presidente del AMPA del colegio de Educación Especial de Castiello, durante una concentración en la que las familias reivindicaron algo que ya viene de lejos: más auxiliares en plantilla. "Llevamos lastrando este problema mucho tiempo", lamentó Díaz. El centro cuenta con 180 alumnos y 150 de ellos tienen recogida en su dictamen la figura de auxiliar educador. El tema es que hay diez auxiliares a jornada completa y una a jornada parcial. Las familias resaltaron que, según la ratio actual del Principado, debería haber, como mínimo, 16.

"No pedimos caprichos ni privilegios; solo lo que los niños merecen y necesitan", aseguraron los padres. Alrededor de una treintena se congregó a las puertas del colegio. "Nuestros hijos no pueden esperar" o "Por una educación inclusiva con los recursos necesarios" eran algunos de los lemas que portaban en sus pancartas. Lamentaron que la última contratación a jornada completa data de febrero de 2023 y que la cifra de alumnado ha crecido notablemente desde entonces, pero no así los recursos humanos que lo atiendan. "Hay niños dependientes que demandan mucha ayuda y las auxiliares no consiguen abarcar todo", subrayó Pamela Sabino, madre del centro.

Raúl Díaz incidió en que las auxiliares "no pueden realizar su trabajo en plenas condiciones". "Van deprisa y corriendo porque no llegan a todas las urgencias", recalcó el presidente del AMPA. Paula Costales, auxiliar educadora del colegio, fue tajante. "Necesitamos refuerzos; hay momentos en los que es imposible atender a los alumnos adecuadamente y garantizar la seguridad", explicó Costales, que instó a la Consejería a "reflexionar" sobre la problemática y a aportar soluciones. "Esperemos que esto dé resultado", deseó.

Participantes en la protesta, este jueves a la entrada del colegio de Educación Especial de Castiello. / Ángel González

"Las auxiliares hacen un trabajo admirable pero no pueden multiplicarse", prosiguió Raúl Díaz, cuyas palabras despertaron los aplausos de los presentes. "Menos discursos y más recursos", reivindicó. Las familias estuvieron arropadas por Gloria García, diputada del Partido Popular y portavoz de Educación, y por Javier Jové, diputado de Vox. Ambos ya habían acudido anteriormente al colegio para secundar las peticiones de la comunidad educativa. También asistió Isaac Menéndez, presidente de Radio Taxi Gijón.