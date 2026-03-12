Despliegue de los bomberos en pleno centro de Gijón
Los profesionales tuvieron que adoptar una "solución temporal"
Llamativo despliegue matutino de los bomberos en Gijón. Varios camiones tuvieron que desplazarse esta mañana a una comunidad de vecinos de la calle Cabrales, a la altura con la avenida de la Costa, por lo que parecía un conato de incendio.
La llamada de aviso venía porque se había visto salir humo de una central de contadores. No obstante, al llegar los efectivos revisaron de arriba a abajo la central y no encontraron ningún punto caliente. Tampoco apreciaron contactos quemados, pero sí vieron pequeñas chispas en uno de los fusibles.
Se encargaron de hacer una solución temporal hasta que llegara el instalador para proceder a la reparación.
