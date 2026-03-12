Hay avances "importantes y positivos" en la tramitación de la obra del hospital de Cabueñes, afirma la Consejera

Concepción Saavedra, consejera de Salud, se congratuló esta mañana en la Junta General del Principado de que "ya tenemos el proyecto básico -para retomar las obras de Cabueñes- adelantándose ligeramente a la planificación prevista", de ahí que se haya convocado la comisión de seguimiento de las obras del Hospital Universitario gijonés para el próximo día 24.

En esa cita, entre otras cuestiones, se podrá mostrar dicho proyecto básico que ha elaborado Tragsatec sobre la ejecución y el estudio de seguridad de la ampliación y reforma del centro hospitalario. La consejera sostiene que se ha avanzado en aspectos "muy importantes" y "positivos" de cara a retomar los trabajos que alivien la presión de espacios que sufre ahora el centro y que lastra su actividad.

Saavedra se tuvo que enfrentar en la Junta a una nueva andanada de la diputada popular Pilar Fernández Pardo, al hilo de la fallida reforma que lleva más de un año parada por discrepancias entre las constructoras y los técnicos de la Consejería sobre los modificados previstos, los plazos y el presupuesto. La Consejera ha defendido en la Junta la tramitación que ha seguido el Principado en este proceso -"nadie podría haber hecho cosa distinta a la rescisión del contrato"- y ha dicho que tras la reunión de la comisión de seguimiento, el proyecto será supervisado y licitado para que puedan dar comienzo las obras. Algo que, en todo caso, no será hasta dentro de muchos meses, dada la envergadura de la nueva licitación, ya que la obra va a incluir diversas novedades respecto a lo inicialmente previsto.

Ninguna de las explicaciones de Saavedra no han convencido a Fernández Pardo, que se ha mostrado muy crítica con la gestión del Gobierno asturiano en todo lo referido a esta crisis que, a la postre, deja a Gijón sin un gran hospital varios años más de lo previsto. Pardo se refirió a la falta de capacidad del Gobierno de Asturias para llevar a cabo la gran reforma y modernización del hospital. "Llevamos alrededor de veinte años esperando por una ampliación que ustedes son incapaces de llevar a cabo", ha afirmado Fernández Pardo.

Además, ha insistido en que "estamos en una batalla legal, de la que usted ni habla, una batalla legal donde la empresa, la UTE (Los Álamos y FCC), sigue litigando por lo que considera que son sus intereses", le ha recrordado a Fernández Pardo.

La ampliación del Hospital Universitario de Cabueñes fue adjudicada en 2022 por unos 79 millones de euros y tenía un plazo de ejecución de 29 meses. La Consejería de Salud empezó a constatar retrasos desde bien pronto y ante la acumulación de los mismos y la imposibilidad de alcanzar un acuerdo económico con la UTE, que reclamaba un importante incremento del presupuesto, el Consejo de Gobierno autorizó en enero de 2025 la rescisión del contrato cuando el proyecto aún estaba en la Fase I y el nivel de ejecución de la construcción era muy bajo.

El Principado paralizó las obras y realizó el encargo a Tragsatec para la prestación del servicio técnico de apoyo para la redacción del proyecto básico, el proyecto de ejecución y el estudio de seguridad de la ampliación y reforma del hospital, con añadidos y una reorientación, incluidos los trabajos de asistencia técnica a la dirección facultativa de las obras. La consejera ha detallado que estos trabajos fueron licitados en julio de 2025 y adjudicados definitivamente en fechas navideñas, mientras que el acta de inicio del contrato es del 8 de enero.

La empresa disponía de ocho meses para entregar el proyecto de ejecución, plazos que podrían acortarse un poco, porque ya se cuenta con el proyecto básico, adelantándose ligeramente a la planificación prevista.