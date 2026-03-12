Jordi Doce desgrana la obra "El Cuervo" en el Poex 2026: la visión positiva de la traducción literaria y una "fuerza elemental" como protagonista

La obra "Cuervo", de Ted Hughes, fue la primera protagonista del ciclo "Lost in Translation" del Poex 2026. Bueno, mejor dicho su reciente traducción que el gijonés Jordi Doce publicó el año pasado con el título "Cuervo. El ciclo completo" y que viene a completar tanto la obra original, añadiéndole varios textos que del poeta británico que lanzó por separado de la primera edición, como la suya propia, siendo esta un revisionado a la traducción que hizo en 1999. "Con este libro aprendí a traducir", confesó Doce.

De la mano del director del Poex, Jaime Priede, ambos desengranaron esta publicación a la vez que conversaba sobre los entresijos de mundo de la traducción poética. Lo que se gana y pierde llevando las composiciones de un idioma a otro. "Hay dos formas de verlo, una pesimista y conservadora, como decía Robert Frost que la poesía es aquello que se pierde en la traducción. No lo creo", razonaba Doce, dando su visión y señalando que en la traducción es donde "te enfrentas a otras lenguas y tradiciones culturales, sintiéndonos desorientados".

El gijonés también mencionó que la lectura traducida da paso a experimentar "una sensación simultánea de familia y extrañeza", haciendo un juego de palabras con el título de la edición: "Lost and Found in Translation". "Todo remite a las vivencias humanas universales, pero cada tradición codifica esas emociones de formas distintas", completaba Doce.

Un libro singular, un autor influenciado por la tradición

Ahondando en "Cuervo", doce recitó una serie de poemas de su primera parte en donde Ted Hughes "da diversas versiones sobre el nacimiento del protagonista, Cuervo, caracterizadas de una cierta violencia", adelantaba el escritor gijonés. Esta obra, publicada en dos ediciones en los años 70, bebe de varias influencias que el británico recibió en sus años de formación. "Confluyen varias facetas, por un lado, la poesía tras el telón de acero, seca, casi antipoesía. Por otro, el interés en la tradición y los relatos primitivos", señaló Doce que también habló de una influencia castellana, en publicaciones posteriores de Hughes, a través de César Vallejo, Pablo Neruda o Federico García-Lorca.

La fuerza de la compilación reside también, como apuntó Doce, en el protagonista, Cuervo. Lo que en la lengua anglosajona se denomina un "trickster" y que para la lengua castellana no tiene una traducción literal. "Pícaro celestial", tradujó el protagonista de la ponencia. "Es una fuerza elemental que no se puede controlar, una figura que preserva el poder de los dioses y explica el porqué de las tragedias humanas", describió Doce, resumiendo que es "la personificación entre las buenas intenciones y el desastre". También un punto para mostrar el lado cómico del autor, de "humor negro y grotesco".

Noticias relacionadas

Con el análisis profundo de la obra "Cuervo" y los primeros apuntes del Poex sobre las traducciones de poemas se cerró este primer día del festival que mantendrá su actividad lo que resta de esta semana y prolongará hasta el sábado de la siguiente.