El laboratorio universitario MediaLab, con sede en Gijón, obtiene un premio nacional por su proyecto "Superhéroes"

La iniciativa consiste en la impresión en 3D de prótesis personalizadas "para cubrir necesidades específicas"

Integrantes del equipo de MediaLab, en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón.

Integrantes del equipo de MediaLab, en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón. / Marcos León

Sergio García

El laboratorio MediaLab de la Universidad de Oviedo, con sede en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón (EPI), se ha alzado con el premio nacional "Ingeniería para las Personas", que reconoce proyectos de ingeniería innovadores con impacto social. El espacio de tecnología y diseño ha obtenido el galardón por "Superhéroes", iniciativa por la cual se imprimen en 3D prótesis personalizadas. "Las diseñamos a medida para cubrir las necesidades específicas de cada persona", explica Claudia García, ingeniera mecánica en MediaLab.

Estas prótesis, de carácter gratuito, persiguen distintas finalidades. "Las hacemos para que los pacientes puedan escribir, tocar la guitarra, montar en bici...", afirma Claudia García, que acudirá, junto a la profesora María González, a Madrid para recibir el premio que se concede a MediaLab. La entrega tendrá lugar el 27 de marzo.

Son la Mutualidad de Previsión Social de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales (MUPITI) y la Fundación Técnica Industrial (FTI) quienes han reconocido la labor social de MediaLab con este premio, que cuenta con una dotación de 2.000 euros para los proyectos del laboratorio.

