El laboratorio universitario MediaLab, con sede en Gijón, obtiene un premio nacional por su proyecto "Superhéroes"
La iniciativa consiste en la impresión en 3D de prótesis personalizadas "para cubrir necesidades específicas"
El laboratorio MediaLab de la Universidad de Oviedo, con sede en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón (EPI), se ha alzado con el premio nacional "Ingeniería para las Personas", que reconoce proyectos de ingeniería innovadores con impacto social. El espacio de tecnología y diseño ha obtenido el galardón por "Superhéroes", iniciativa por la cual se imprimen en 3D prótesis personalizadas. "Las diseñamos a medida para cubrir las necesidades específicas de cada persona", explica Claudia García, ingeniera mecánica en MediaLab.
Estas prótesis, de carácter gratuito, persiguen distintas finalidades. "Las hacemos para que los pacientes puedan escribir, tocar la guitarra, montar en bici...", afirma Claudia García, que acudirá, junto a la profesora María González, a Madrid para recibir el premio que se concede a MediaLab. La entrega tendrá lugar el 27 de marzo.
Son la Mutualidad de Previsión Social de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales (MUPITI) y la Fundación Técnica Industrial (FTI) quienes han reconocido la labor social de MediaLab con este premio, que cuenta con una dotación de 2.000 euros para los proyectos del laboratorio.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece en el hospital el hombre que cayó en la Cuesta del Cholo en Gijón
- Hablan los allegados de José Niño, el conocido hostelero de Gijón que falleció tras caer de la cuesta del Cholo: 'Ha tenido mala suerte
- Tres heridos en Gijón tras una colisión frontal entre dos coches: el conductor que causó el accidente da positivo en alcoholemia
- Condenado un auxiliar de enfermería gijonés del HUCA por violar a una paciente de salud mental en el hospital
- El onanista de Gijón también la lía en la cárcel: lo meten en aislamiento tras robar las mochilas de otros internos y querer quedarse con todas las papeleras
- Así se hará la reforma del histórico edificio de la calle Los Moros de Gijón: las piezas destruidas se recuperarán con el material de las originales
- De un hospital de fauna urbana a perros en piscinas: peticiones para incluir en la ordenanza de bienestar animal de Gijón
- Una conocida firma de moda española abrirá en el local que dejó libre Amancio Ortega en la calle Corrida de Gijón