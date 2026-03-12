Maquinaria moderna, una plantilla media de 738 trabajadores y más inversión: la apuesta de Emulsa para "dar un servicio a la altura"

Más de una treintena de nuevos vehículos –desde camiones de recogida de basura a carros eléctricos para el personal de barrido manual de las calles– y 150 nuevos contenedores sustentan los 3,5 millones de inversión ejecutada por la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente (Emulsa) en 2025. "La segunda cifra más elevada de los últimos quince años", se apresuró a destacar el presidente de la empresa, el edil popular Rodrigo Pintueles en el acto de presentación de parte de esa maquinaria en la plaza Mayor. Para encontrar la primera mejor cifra hay que ir a 2020 con una inversión de 4,2 millones. Una cuantía similar a la que se ha incluído en los presupuestos de Emulsa para este 2026 ya en marcha.

Pintueles puso en valor otros datos del cierre del presupuesto de 2025. Un beneficio de dos millones «que contrasta con los más de 7 millones de pérdidas que acumularon los socialistas durante sus tres últimos años al frente de la empresa», se apresuró a matizar. Además de apostillar que ese beneficio habría sido mayor de no haberse transferido 1,6 millones a la hucha del Ayuntamiento para que pudiera hacer frente a los compromisos legales de amortización de deuda. Con esos dos millones de beneficios se elevan a diez los millones de la empresa en reservas.

"Esta situación económica es lo que nos ha permitido abordar unas inversiones récord para Emulsa con un esfuerzo para modernizar medios, facilitar la tarea a los operarios y aumentar la eficacia operativa de nuestros servicios", concretó Pintueles, acompañado en el acto por el gerente de la empresa, José Ramón García Cañal.

Nuevos vehículos de Emulsa en la plaza Mayor. / Marcos León

Fue él quien destacó, por ejemplo, la apuesta por invertir cerca de 600.000 euros en dos decapadoras que "no solo limpian superficialmente; lo que también hacen es fregar. En una ciudad donde la contaminación deja calles ennegrecidas con esto se cambia sensiblemente el aspecto de limpieza". También son novedad esos carros eléctricos que facilitan el trabajo a los barrenderos que se ocupan de las calles más inclinadas de la ciudad y una barredora eléctrica. Aunque esta tipologia de maquinaria tiene sus peros. "El problema de los equipos eléctricos es la duración que tienen de trabajo, son escasos los sitios donde poder utilizarlos en una ciudad como Gijón", concretó Cañal. En cuanto a los contenedores hay un plan de inversión de 2,6 millones a cuatro años para su renovación.

El concejal popular sumó al esfuerzo en maquinaria el esfuerzo en «fortalecer el que es nuestro mayor activo, el capital humano, que se incrementó también un 6% en 2025, asegurando una cobertura integral de todos los barrios con la que aspiramos a seguir dando un servicio a la altura de la que nos demandan los vecinos. En 2025 la plantilla media estuvo en 738 trabajadores. Una cifra récord, destacó Pintueles, «ni siquiera alcanzada con los dispositivos especiales de limpieza que tuvieron lugar durante la pandemia.

Más plantilla y más maquinaria y más moderna. "Nada de esto es casual, es fruto de un compromiso presupuestario municipal sólido y sin precedentes de este equipo de gobierno", reivindicó Pintueles.

Mejorar en reciclaje

Por otro lado, y en su condición de concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Rodrigo Pintueles, adelantó que la aplicación del nuevo Plan Municipal de Residuos y la entrada en funcionamiento de la planta de tratamiento de Cogersa pueden ayudar a Gijón a cumplir en los próximos años con las exigencias de Europa en materia de reciclaje. "Las cifras son mejores de lo que hemos visto hasta ahora", indicó Pintueles, cuya concejalía ultima el informe que presentar al Consejo para la Prevención, Gestión de Residuos y Fomento de la Economía Circular. Los datos de la memoria de gestión de Emulsa de 2025 fijan un estancamiento en el reciclaje, con una tasa del 36%. Similar a la del año anterior. Y lejos de lo que demanda Europa.