El Mercado del Sur de Gijón cumple 25 años y hace falta "un impulso": más hostelería, rebajar alquileres y colonizar su planta superior, entre las propuestas

Campañas publicitarias para dar a conocer las bondades del edificio y sus negocios, atraer actividades complementarias para dinamizar especialmente su planta superior ahora desierta, una rebaja de los alquileres o flexibilizar las normas estéticas para facilitar la apertura de nuevos puestos tradicionales. Esas son algunas de las demandas de los comerciantes del emblemático Mercado del Sur, uno de los edificios con más historia del centro de Gijón que, precisamente, está de celebración ya que este año se cumple el 25 aniversario de la finalización de su última gran reforma. Dicha remodelación dio su fisionomía actual al pentágono y aprovechando esta efeméride muchos puestos comerciales, cada uno con sus matices y diferente grado de convencimiento, reclaman "una modernización" para tratar de sacar más partido y atraer más clientes al Mercado del Sur, siguiendo en cierto modo la estela marcada por el mercado de la plaza Hermanos Orbón, de Avilés, donde conviven los puestos de toda la vida con una variada oferta gastronómica.

La historia del Mercado del Sur es bien conocida. Con más de 125 años de historia, abrió el 7 de mayo de 1899. La plaza donde se encuentra el complejo la impulsaron, entre otros, José Las Clotas, que ahora da nombre a una de las calles que rodean el mercado. Mariano Medarde, el arquitecto municipal de entonces, firmó un proyecto con forma pentagonal que se convirtió en ejemplo de lo que se conoce como arquitectura de hierro. Justo cuando fue a cumplir un siglo de historia, por octubre de 1999, se decretó su cierre temporal para impulsar la reforma de la que ahora se cumplen 25 años de su final.

El Mercado del Sur, durante ese tiempo, vivió periodos de bonanza con otros de no tanta. De aquella, las condiciones sanitarias no casaban con el cambio de siglo e, incluso, se llegó a temer un cierre total por la falta de acuerdo para impulsar la rehabilitación. Al final, hubo consenso, los comerciantes se trasladaron temporalmente a la calle Covadonga y las obras duraron algo más de dos años. Como suele suceder con las obras en Gijón, se temió que no se pudiera cumplir el plazo de finalización de los trabajos, fijados para 2001.

Sin embargo, aquí se piso el acelerador y la repartura se produjo el 13 de diciembre de 2001, con visita de Vicente Álvarez Areces como presidente del Principado y con Paz Fernández Felgueroso, como alcaldesa, entre otros. Fueron tantas las prisas por cumplir que, como anécdota, el mismo día de la vuelta a la actividad hubo obreros asfaltando las inmediaciones. Se invirtieron 3.000 millones de pesetas, lo que al cambio sale a unos 18 millones de euros. Abrió con 57 plazas para las vendedoras de aldea en la primera planta, otros 60 puestos, 13 locales comerciales y 4 cuatro oficinas.

Flor Jorcano y Celi Barro regentan una frutería en el Mercado del Sur que ya tenían antes de la última reforma. "Aquello fue muy importante, porque había falta de higiene, los suelos eran deprimentes y los puestos tenían que tener toldos por las goteras", cuentan. "Había de hecho, gatos y ya se sabe que si hay gatos es porque había ratas", añaden sobre la situación que se daba hace décadas. "Esa obra vino muy bien, porque ahora la higiene es estupenda", matizan. Respecto a las necesidades del mercado ahora mismo, ellas lo tienen claro. "Como mercado está bien, el problema es que arriba no hay nada. Con la reforma hicieron la planta superior y eso nunca llegó a funcionar del todo", explican. "Ya hubo varios intentos de abrir algo ahí", cuentan por varios proyectos hosteleros que al final quedaron en nada. "Lo que pasa es que hacen números y claro...", cuentan. "Ese impulso vendría muy bien porque movería más gente. No tiene por qué ser hostelería, pueden venir los puestos artesanos que a veces ponen fuera", ejemplifican.

Al lado de ellas hay otra frutería, la que lleva Ángela Lorenzo, que está a punto de cumplir el lustro en el mercado. "Ventajas de estar aquí, pocas. Cada vez está más en declive", lamenta la mujer que es de las que pide un impulso urgente. "Hay movimiento sí, pero hay mucha gente, mucho turista, que entra por curiosidad, pero cuesta hacer clientela fija salvo por la gente mayor", detalla. "Sería bueno que viniera gente nueva. Que haya hostelería sería muy bueno, un espacio gastro... pero cuesta ponerse de acuerdo", dice. "Hace falta un cambio total. Los alquileres son muy altos y si siguen subiendo... ya te digo yo lo que va a pasar. Hubo un bar hace poco y duró solo tres meses", sentencia.

El Mercado del Sur, 25 años después de su última reforma / Marcos León / Marcos León

En una línea similar se mueven Ana Inés y Alan Expósito, que trabajan en una pescadería. Inés es la dueña y Expósito un trabajador que, además, tiene junto a su mujer, Ana Osuna, un puesto de panadería justo enfrente. La pescadería lleva nueve años en este lugar y Ana Inés también aboga por darle una vuelta al mercado. "Hacen falta reformas, darle una función a los locales de arriba", cuenta. "Sería bueno que entrara la hostelería", aboga la pescadera, que pone el foco también en los alquileres. "Algunos pueden valer 500 euros o más por unos doce metros cuadrados", puntualiza. "Sería bueno que hubiera más libertad para hacer reformas. Se debería abrir un poco la mano con la estética de los locales", opina, por su parte, Alan Expósito. "Hay que modernizar el mercado. Impulsar la planta de arriba, pero hay propietarios que tienen miedo a que las obras les vayan a perjudicar", apuntilla Osuna.

Eva García regenta, a su vez, una tienda de quesos. "Está un poco caótico y parece que no se quiere evolucionar. Por las tardes esto está desierto", lamenta una comerciante que, como otros muchos del Mercado del Sur, apuestan por un impulso para un lugar que es emblema de Gijón.