Moriyón defiende el municipalismo como "la fuerza" que reactiva los proyectos estratégicos de Gijón y Asturias ante la "parálisis" estatal

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, reivindicó este jueves la gestión local como "la fuerza" que empuja y "la roca" a la que sujetarse para garantizar el progreso de las ciudades, y en concreto Gijón, frente a la parálisis que sufren las inversiones dependientes del Gobierno de España. En el seno del III Encuentro de alcaldes y alcaldesas que acogió el Centro Niemeyer, en Avilés, organizado por LA NUEVA ESPAÑA dentro del Foro del Municipalismo de Prensa Ibérica, la regidora recordó como ejemplo impulsado por el gobierno local las obras de Tabacalera, que comenzarán el próximo mes, y destacó que el consistorio asumió el papel de "principal promotor" en terrenos clave como los del paseo de Naval Azul. Moriyón justificó este ímpetu municipalista en la necesidad de "ofrecer realidades" a los vecinos ante el bloqueo de infraestructuras críticas, como el vial de Jove o la estación intermodal, "estancadas" a causa de la Administración estatal, a la que señaló como responsable y a la que es "imposible arrancarle compromisos" en dicha materia.

La alcaldesa quiso abundar en esta cuestión en los momentos previos del acto, en el que en esta edición la anfitriona a nivel local fue la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín. En este sentido, señaló directamente a la al ejecutivo central por llevar "varios años sin presupuestos". Ante este escenario, la regidora defendió que al Ayuntamiento le correspondió "avanzar" de forma independiente para ofrecer "certezas y hechos" que la ciudadanía pudiese percibir de manera directa. Moriyón calificó de "fiasco" la gestión realizada en torno al vial de Jove y lamentó la incertidumbre que rodea históricamente a la estación intermodal.

Sobre el proyecto de Jove, denunció el cambio de planes que descartó el vial original, una situación que sumó a la preocupación por las posibles "restricciones de tráfico" en la avenida del Príncipe de Asturias. "¿A dónde vamos así?", se preguntó la alcaldesa tras reiterar que la tesitura actual obligó a su gobierno a centrar todos los esfuerzos en "sacar todo lo que pudiese depender del Ayuntamiento", que no tiene tiempo para "entretenerse ni recrearse en estas desgracias" y debe ocuparlo al máximo en atender cuestiones prioritarias para el territorio.

Tabacalera, Naval Azul, Parque Científico

La hoja de ruta local se tradujo en avances concretos que la alcaldesa enumeró para ejemplificar la capacidad de ejecución del consistorio. Moriyón aprovechó para incidir en que en abril se verán ya las "máquinas trabajando en Tabacalera", uno de los proyectos más esperados del mandato a nivel cultural y que fue adjudicado en pasado mes de enero. Asimismo, destacó la finalización de la ampliación del Parque Científico, en los terrenos de la Pecuaria, que está en su recta final; y el rumbo del desarrollo del paseo y el entorno de Naval Azul, donde el Ayuntamiento de Gijón se convirtió en el actor principal para desbloquear esos terrenos, a los que quedan añadir otras parcelas menores que incrementarán en varios centros de metros la superficie del espacio público. "Son realidades que los ciudadanos pueden ver todos los días", concluyó la primera edil.

Respecto a la futura implantación de la Universidad Europea en La Pecuaria, Moriyón ofreció una perspectiva positiva. "Somos muy optimistas", aseguró la regidora sobre el estado de este proyecto educativo, que "ya tiene un pie" en la ciudad. La alcaldesa vinculó este optimismo a las últimas informaciones procedentes del Gobierno del Principado, representado en el acto por su presidente, Adrián Barbón, lo que supondría un nuevo espaldarazo al modelo de desarrollo que defiende para el concejo.

Finalmente, la alcaldesa ligó toda esta actividad de gestión propia con la necesidad de combatir el desencanto de la población con la clase política. Moriyón advirtió de que, en el caso de Gijón, la acumulación de promesas incumplidas por parte de administraciones superiores provocó que los ciudadanos "ya no crean en nada". Por ello, remató con que la única respuesta posible desde el gobierno local fue "trabajar día a día" para demostrar con obras y servicios que la política municipal tiene la capacidad de transformar la realidad cotidiana de los vecinos, al menos en Gijón.