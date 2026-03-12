Multitudinaria merienda solidaria en los Jesuitas de Gijón

La Semana Ignaciana que desde el pasado lunes celebran en el colegio de la Inmaculada, para recordar al fundador de la Compañía de Jesús, San Ignacio de Loyola, vivió ayer una jornada multitudinaria en el centro impulsada como cada año por la Asociación de Padres de Alumnos (APA). La tradicional merienda solidaria que congregó a las familias, estudiantes y docentes durante la tarde.

Más de 1.400 personas se unieron en la tarde de ayer en el pabellón del Colegio para participar en esta iniciativa, "creando un ambiente familiar y solidario dentro de nuestra Semana Ignaciana", explican desde el centro.

Para la merieda contaron con la ayuda y colaboración de más de una treintena de negocios de la ciudad. En concreto, 32 confiterías, pastelerías, pizzerías y obradores de Gijón que donaron sus tartas y postres variados como Alejandro´s, Balbona, Brisamar, Chocoreto, Dama, Dulce de Leche, Ferlar, Fermento Casa de Panderos, Gloria, Grela, La Fe, La Obrera, La Panera, La Playa, La Real, Los Dulces de Lolailo, Los Molinos, Manín, Marga, Mayca, Moka, Pan de Ibias, Pandíaz, Panrís, Pío Brun, Pizzería La Competencia, Praliné, Punto Caramelo, Sabropán, San Antonio, San Cosme y Sebastián.

La "Semana Ignaciana" de este curso está dedicada a favorecer al proyecto Madagascar a través de la ONG Entreculturas, que pertenece a la Fundación Internacional Fe y Alegría. A través del donativo que se obtenga en la merienda solidaria, los alumnos y sus familias podrán colaborar en la mejora de la calidad educativa en seis escuelas de primaria situadas en zonas rurales de Haute Matsiatra (Madagascar). El objetivo de la Compañía de Jesús es formar a los docentes de esos colegios y fortalecer las capacidades familiares y comunitarias para garantizar el derecho a la educación.

A este proyecto también contribuirán los participantes en la carrera solidaria prevista para hoy jueves.