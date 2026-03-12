El Museo Nicanor Piñole de Gijón muestra la obra del asturiano-argentino Alejandro Sirio, un "dibujante excelso",

El Museo Nicanor Piñole permite, hasta el próximo 14 de junio, redescubrir la obra de "uno de los grandes referentes de la ilustración española del siglo XX", como este jueves calificó la concejala de cultura, Montserrat López Moro a Alejandro Sirio (nombre artístico del ovetense Nicanor Álvarez), en la inauguración de la exposición "La caligrafía del dibujo".

Alejandro Sirio (1890-1953) nació en Oviedo, pero a los 20 años embarcó desde Vigo hasta Buenos Aires, donde vivió el resto de su vida salvo cerca de dos años que residió en París. Falleció en 1953 y sólo regresó en viajes puntuales a España. En Argentina comenzó trabajando en una sastrería hasta que después de hacer unos figurines para un cine, lo descubrieron integrantes de la revista Caras y Caretas, y a partir de ahí comenzó su carrera como ilustrador.

Las obras que se pueden ver en las paredes del Museo Nicanor Piñole son 22 obras de Alejando Sirio que pertenecen al Museo Casa Natal de Jovellanos, mientras que las que aparecen en las vitrinas forman parte del archivo del artista que fue cedido temporalmente por su familia, que reside en Barcelona, además de algunos libros de fondos bibliográficos municipales. Las del archivo cedido temporalmente por la familia son una pequeña selección de los más de 977 documentos, incluyendo no sólo dibujos y bocetos, sino también fotografías y otra documentación, explica la comisaria de la exposición, Ainara Alía de Lera. Esa documentación se ha depositado en el Museo Casa Natal de Jovellanos para su catalogación, tras las gestiones con la familia de la anterior directora del Piñole, Lucía Peláez.

Con esta muestra se busca "recuperar la figura de Alejandro Sirio, porque fue uno de los grandes ilustradores del contexto hispano-argentino del siglo XX y es toda una suerte que lo podamos tener de vuelta en Asturias", señala Ainara Alía, algo que considera "irónico" dado que fue "un artista muy influyente y admirado por sus coetáneos y que fue muy conocido, pero se ha olvidado completamente su figura".

Público contemplando obras de Alejandro Sirio en el Museo Nicanor Piñole. / Ángel González

En la exposición "quisimos, sobre todo, enfatizar la variedad de fondos con los que contábamos, el carácter polifacético de Alejandro Sirio a través de una muestra heterogénea" con obras de distinto carácter, técnicas y destinadas a distintos fines, incluyendo ilustraciones para medios de comunicación o para publicidad y para obras literarias "y todo ello a través de un concepto que acuñó el propio Sirio y que da título a la exposición, que es la caligrafía del dibujo", explica la comisaria de la muestra.

Ainara Alía señala que el autor pensaba que con el dibujo sucedía lo mismo que con la caligrafía, que es distintiva en cada persona. "Él pensaba que en el dibujo existía una caligrafía, que había algo en los trazos de los dibujos que permite reconocer a un artista con independencia del tema que ilustre", apunta.

La comisaria de la exposición señala que los de Alejandro Sirio son "dibujos caligráficos, delineativos, son líneas muy sinuosas que cautivan toda la atención de la obra". El director del Museo Nicanor Piñole, Saturnino Noval, añade que "podemos advertir en sus trabajos dos líneas, una con una línea clara donde el dibujo se distingue muy bien del fondo neutro del papel y otra línea que es la más personal y la más propia de él, que es una línea más barroquizante, más plena, donde el propio Sirio decía que el dibujo era una caligrafía".

Montserrat López Moro apuntó por su parte al "trazo elegante, preciso y profundamente personal que atraviesa toda su producción y que convierte cada ilustración en una pequeña pieza de narrativa visual" al referirse al estilo del dibujante.

Muestra previa a la remodelación del museo

La que ahora ofrece el Museo Nicanor Piñole no es la primera exposición en Asturias de Alejandro Sirio. Hace años ya se hizo una exposición sobre él en el Museo de Bellas Artes de Asturias y también se hizo otra en la Galería Nogal.

La muestra inaugurada este jueves sobre Alejandro Sirio podría ser la última que se exhiba en el Museo Nicanor Piñole antes de las obras de remodelación del mismo. Los pliegos para las obras ya están redactados y el Ayuntamiento tan sólo está pendiente del visto bueno de la Comisión de Patrimonio del Principado de Asturias. En cuanto culmine ese trámite "se sacará a licitación inmediatamente", señaló Montserrat López Moro. La previsión municipal es licitar la obra a finales de marzo, plazo que dependerá de la tramitación en la Comisión de Patrimonio.