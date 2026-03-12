El Principado se opone a la entrada de perros en las playas de Gijón ( y del resto de Asturias)

Novedades importantes en torno al futuro de los perros en Gijón. El Consejo Sectorial de Protección y Bienestar Animal acaba de terminar su reunión de esta tarde y, entre otras cosas, se han aceptado las alegaciones del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y del Principado, en relación a la presencia de canes en las playas.

La alegación del CSIC, que se ha aceptado, tiene que ver con la prohibición de acceso de los perros a la playa del Rinconín, algo que sucedía en verano cuando la playa de San Lorenzo empezaba la temporada de baños. Dicha medida se plantea por cuestiones medio ambientales. Por otro lado, se informa desde el Ayuntamiento, que el representante de la Consejería de Medio Rural del Principado planteó de manera vernal en el consejo las alegaciones del Principado. Estas tienen que ver con la oposición a la presencia de perros no solo en el Rinconín sino en general en todos los arenales, por razones sanitarias.

El concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Rodrigo Pintueles, ha señalado en una nota de prensa que "el objetivo de esta fase es analizar con detalle todas las aportaciones recibidas y valorar su incorporación al texto, dentro de un proceso participativo que permita mejorar el contenido de la ordenanza". Ha añadido también que "estamos cumpliendo con cada uno de los pasos previstos en la elaboración de la norma, garantizando la participación de los colectivos implicados y la máxima transparencia en la tramitación".

En la reunión se avanzó en la organización de las fases del proceso para elaborar la nueva ordenanza. Lo que ahora termina es el proceso participativo. El siguiente paso, explican desde el Ayuntamiento, es "analizar las alegaciones y aportaciones que puedan presentar otros servicios, organismos, empresas y entidades municipales, con el objetivo de continuar completando el texto del documento con aquellas propuestas que se estime oportuno incorporar"

Una vez finalizado el estudio de todas las alegaciones y aportaciones recibidas, se procederá a iniciar la tramitación administrativa del borrador de ordenanza, que será elevado a la comisión municipal correspondiente para su debate. En ese ámbito los grupos políticos municipales podrán formular las enmiendas o alegaciones que consideren oportunas antes de su aprobación definitiva por el Pleno del Ayuntamiento.

Según ha explicado Pintueles, "la voluntad es que el texto final sea el resultado de un proceso riguroso y participativo, que permita contar con una ordenanza actualizada y consensuada para la protección, el bienestar animal y la convivencia en el concejo".