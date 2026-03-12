Sentida despedida en San Pedro a José Manuel Niño, el hostelero gijonés que falleció tras caer accidentalmente en la Cuesta del Cholo

Un sentido y emotivo adiós recibió este jueves José Manuel Niño García, el hostelero gijonés que falleció la pasada semana tras precipitarse accidentalmente desde el murete de la Cuesta del Cholo unos días antes. La iglesia parroquial de San Pedro acogió el funeral, al que acudieron decenas de familiares, amigos y conocidos del mundillo hostelero. Niño había sido el impulsor del bar Toldos, en la calle Claudio Alvargonzález, un local que fue especialmente popular en la década de los noventa.

En las exequias estuvo presente Amalia Otero, mujer de José Manuel Niño y que también resultó herida de gravedad en el incidente ocurrido el 1 de marzo en Cimavilla. La pareja cayó al suelo desde una altura de alrededor de dos metros y medio en la Cuesta del Cholo, uno de los puntos de ocio por antonomasia del barrio Alto y Gijón. El accidente obligó a desplegar un notable dispositivo sanitario y policial.

Aficionado a los toros, José Manuel Niño formó parte durante un tiempo de la peña taurina "El Juli". El fallecido era muy conocido en la zona puesto que residía en la plaza del Marqués, frente al Muelle, y porque durante un tiempo regentó el Toldos. De hecho, el nombre del establecimiento hacía referencia a la tienda de toldos que tenían sus padres, Antonio Niño y Remi García.

Un momento del funeral. / Marcos León

Según quienes vieron lo sucedido aquel fatídico 1 de marzo, la pareja cayó de espaldas desde una altura de unos dos metros y medio, desde la parte del murete del Tránsito de las Ballenas. No se descarta que el accidente se hubiera podido producir al intentar separar los perros de ambos aunque "hay versiones para todo", comentaron en su momento algunos conocidos. Al funeral de este jueves también acudió, entre otros, Ángel Lorenzo, presidente de la patronal Otea en Gijón.