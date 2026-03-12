El Sipla se hace oír en la plaza Mayor de Gijón con sus reivindicaciones

El ruido de los silbatos que desde la plaza Mayor hacían sonar los manifestantes convocados por el Sipla, el sindicato mayoritario a de la Policía Local, atronó en el salón de plenos en los minutos iniciales de la sesión plenaria.

La protesta de ayer sirvió para denunciar los incumplimientos del gobierno de Carmen Moriyón en cuanto a la valoración de los puestos de trabajo y la reducción de la plantilla al no cubrirse el total del las jubilaciones.

Ya en el interior de la Casa Consistorial, el gobierno se las tuvo que ver con las pancartas de los funcionarios que demandan el cobro de sus primas de jubilación y las reivindicaciones del personal del servicio de ayuda a domicilio.

Desde el Sipla recuerdan que la asamblea de trabajadores aprobó hace tres años el convenio colectivo "gracias a la promesa del equipo de gobierno de una valoración de puestos de trabajo". "A día de hoy, seguimos esperando dicha promesa", defienden. El objetivo que persiguen es que cada trabajador tenga retribuciones acordes a la valoración de su puesto de trabajo. "Por nuestra parte siempre hemos intentado llegar a acuerdos, evidentemente acordes a lo negociado. Nuestra mano siempre ha estado tendida, pero la paciencia de los integrantes de la plantilla de la Policía Local de Gijón tiene un límite", advierten

Las reivindicaciones también apuntan a la falta de personal en el cuerpo. "Cada año que pasa somos menos agentes y las convocatorias de nuevos funcionarios, no cubren las vacantes creadas por las numerosas jubilaciones", indican desde el sindicato policial. Un problema, señalan, que repercute en un menor número de agentes en servicio por turno de trabajo, en especial en los turnos de noche y durante los fines de semana. "Eso va en detrimento de la seguridad ciudadana y en la seguridad de los propios agentes", reflexionan.

El sindicato policial, además, reclama "una reestructuración de efectivos" mientras se mantenga esa situación de déficit de agentes, una adscripción de puestos de trabajo definitivos y reforzar los turnos mermados. "La falta de efectivos es algo preocupante y primordial para Sipla y la indefensión del trabajo que hacemos ante el laxo ordenamiento jurídico", rematan.