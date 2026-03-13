Jesús "El Vasco" golpeó y asfixió a Susana Sierra hasta la muerte, tras haberle dado medicamentos y drogas: las claves de un caso que conmocionó a Gijón

La instrucción por el crimen de la calle Contracay, en Gijón, ha finalizado. La titular del juzgado de instrucción número 2 ha acordado transformar las actuaciones en procedimiento ante Tribunal Jurado y considera que Jesús "El Vasco", el detenido por dar muerte supuestamente a Susana Sierra, podría haber cometido un delito de asesinato por el que podría llegar a enfrentarse a la pena de 25 años de cárcel. Además, se descarta que entre los dos hubiera una relación sentimental y que pudiera ser juzgado por tanto por un caso de violencia de género que, de haber sido así llevaría unas penas más elevadas por el agravante de género.

El auto de la jueza hace un relato de hechos, que luego habrá que ver si acaban probados o no, sobre lo que pasó en los días previos al crimen. El documento explica que entre los días 7 y 20 de mayo del año pasado, "El Vasco" dio diversa medicación a la víctima, tales como diacepam y antipsicóticos. La muerte de la mujer tuvo lugar en el dormitorio de la vivienda donde, según el auto, el investigado la habría agredido, cubierto la cabeza con un pasamontañas y despojado de su ropa de cintura para abajo. Tras esto, la aprisionó el cuello tras asfixiarla.

Jesús "El Vasco", que se encuentra desde hace meses en la cárcel de Mansilla de las Mulas, en León, por mal comportamiento y que tiene numerosos antecedentes penales así como otros casos abiertos, no tenía sus facultades intelectivas y volitivas alteradas, según se desprende de los autos, cuando cometió el crimen.

El crimen de la calle Contracay tuvo lugar en junio del año pasado. Fue en esas fechas cuando se descubrió el cuerpo de Susana Sierra, cuya familia había denunciado su desaparición hacía varias semanas. La mujer fue localizada en la vivienda de "El Vasco" con evidentes signos de violencia. La instrucción se ha prolongado durante los últimos meses y ahora que ha finalizado queda que las partes den su versión de los hechos para un caso que se resolverá por jurado popular.