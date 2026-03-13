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El sindicalismo asturiano llora al exdirigente de UGT de Gijón Héctor Roces, "un tanque de sindicalista"

Veteranos y cargos actuales del sindicati y del PSOE arropan a la familia en la despedida al exsecretario de la unión comarcal del sindicato en Gijón

Familiares de Héctor Roces, en primera fila, durante el acto de celebración de la palabra en el tanatorio de Cabueñes.

Familiares de Héctor Roces, en primera fila, durante el acto de celebración de la palabra en el tanatorio de Cabueñes. / Marcos León

Manuel Castro

Gijón

Numerosos veteranos y cargos actuales de UGT y del PSOE acompañaron este viernes a la familia de Héctor Roces en la despedida con un sencillo acto religioso en el Tanatorio de Cabueñes al histórico dirigente de UGT de Gijón y de Arcelor en Veriña, que falleció el pasado jueves a los 77 años de edad.

La exalcaldesa de Gijón, Paz Fernández Felgueroso, las exconcejalas Dolores Patón, Hortensia Fernández y Celso Ordiales, así como los actuales concejales del grupo municipal del PSOE, Jacobo López y José Ramón Tuero estaban entre quienes acudieron a dar su último adiós a quien ocupó diversos cargos de responsabilidad en la sección sindical de la factoría siderúrgica de Veriña y en la Unión Comarcal de UGT de Gijón durante 25 años, once de ellos como secretario general de UGT de Gijón. Héctor Roces también tuvo responsabilidades en el PSOE, donde durante cuatro años formó parte de su comité federal.

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Entre los amigos más cercanos que ayer acudieron al acto de celebración de la palabra, estaban otros dos exsecretarios de UGT de Gijón como Justo Rodríguez Braga, también exsecretario de la Unión Regional, y José Manuel Suárez, quien formó parte de la ejecutiva confederal de la federación del metal en la etapa de Manuel Fernández Lito. Suárez explicó sobre Héctor Roces que "éramos amigos de la infancia, porque los dos nacimos en Cuesta de Arco, éramos amigos desde neños. Héctor era un compañero de blanco o negro, de los que decía las cosas a la cara, una persona que no se guardaba lo que pensaba y muy buen compañero; todos lo sentimos".

Asistentes al acto de celebración de la palabra en el tanatorio de Cabueñes, con Justo Rodríguez Braga en primer término.

Asistentes al acto de celebración de la palabra en el tanatorio de Cabueñes, con Justo Rodríguez Braga en primer término. / Marcos León

Arturo Granda, que fue durante una etapa secretario de organización de UGT de Gijón con Héctor Roces, el también histórico del sindicato José Ramón González Zapico y el exsenador y exsecretario de organización de UGT de Asturias José Antonio Alonso tampoco faltaron a esta despedida a su amigo, al igual que también acudió Luis Ángel Colunga.

"Visión de ciudad"

Entre los cargos actuales del sindicato, el secretario general de UGT de Asturias, Javier Fernández Lanero, quien fue secretario de organización en Gijón durante varios años con Héctor Roces, de quien dijo que "tenía una visión de defensa de los intereses de la fábrica, pero también una visión de la ciudad y de Asturias. Era directo, franco, leal y siempre iba de cara. Es de los que contribuyó a que a día de hoy siga habiendo siderurgia en Asturias". Tampoco faltaron el secretario general de FICA Asturias, Jenaro Martínez; el secretario general de UGT de Gijón, Iván Muñiz del Corro; el secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT de Gijón, Toni Fernández y el secretario general de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT de Asturias, Manuel Francisco Menéndez.

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Entre los cargos políticos, la vicesecretaria del PSOE de Gijón y exconcejala Begoña Fernández, quien destacó de Héctor Roces su "talante de diálogo", como comprobó en los años en que como concejala de empleo le tocó negociar con él el acuerdo de la concertación social de Gijón. Lorenzo Pañeda y Robustiano Iglesias, así como los exsecretarios generales del PSOE de Gijón José Manuel Sariego y Francisco Villaverde también estuvieron entre los que acudieron a despedir al histórico ugetista, "un tanque de sindicalista, que siempre estuvo con los trabajadores", en palabras de Villaverde.

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