El Ayuntamiento de Gijón autoriza la reanudación de la obra del edificio de Manuel del Busto en la calle Los Moros

El Ayuntamiento de Gijón ya ha autorizado la reanudación de la obra del edificio del arquitecto Manuel del Busto en la calle Los Moros cuya fachada se tuvo que desmantelar en sus tres plantas superiores por el riesgo de desprendimientos. La autorización municipal llega después de que la Comisión de Patrimonio del Principado haya aprobado el proyecto de reconstrucción de la fachada histórica, elaborado por el arquitecto Eduardo Galán.

El Ayuntamiento notificó este jueves al promotor de la obra la resolución firmada por el concejal delegado de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, autorizando la reanudación de los trabajos, que quedaron paralizados en febrero de 2023.

En febrero de aquel año, el promotor se vio obligado –ante el enorme peligro por desprendimientos e incluso de la caída del edificio al comenzar a quitar el forjado del techo de la segunda planta– a desmantelar de urgencia la fachada de las plantas segunda y tercera de este inmueble, que hace esquina en la calle Munuza con las de Los Moros y León. Esa medida no figuraba en la licencia de obras inicialmente concedida por el Ayuntamiento, que paralizó los trabajos para que Cultura supervisara todo el proyecto y también para modificar la licencia. Los técnicos municipales ya eran conocedores, previamente al desmontaje de la fachada, del mal estado en el que se encontraba el edificio. Urbanismo informó favorablemente esa actuación en abril de 2023.

Así, en junio de aquel mismo año la Comisión Permanente del Consejo de Patrimonio Cultural de Asturias ratificó la decisión municipal que dio el visto bueno al desmontaje de la fachada en la segunda y tercera por motivos de seguridad, al mismo tiempo que también autorizaba el desmontaje de la primera planta, con lo que desde entonces sólo permanece en su sitio la fachada de la planta baja.

Vista de la parte de la fachada que no fue necesario desmontar, en la esquina de las calles Munuza y Los Moros. / Luisma Murias

La parte de la fachada protegida en el Catálogo Urbanístico municipal y que es la que se va a reconstruir tal cual, es la que da a las calles Los Moros y Munuza. También se conservará tal cual la parte de la fachada de la calle León que hace esquina con la calle Munuza.

La autorización del Ayuntamiento a reanudar las obras no implica que las mismas se vayan a iniciar de inmediato. Previamente, el promotor tendrá que pedir varios permisos municipales, para la colocación de los andamios, la colocación de una grúa y para la ocupación de espacio en la vía pública para una caseta de obra.

Las piezas que se desmontaron de las tres plantas superiores de la fachada se han guardado en una nave, analizadas, mapeadas (con su ubicación exacta en la fachada) y fotografiadas en el proyecto elaborado por el arquitecto Eduardo Galán y que se remitió al Principado. Se repondrán en el mismo sitio en el que fueron retiradas. De las escasas piezas que quedaron destruidas, que son las que se vieron afectadas por el forjado que se hinchó con el óxido, se harán réplicas exactas utilizando el mismo revoco. El uso del mismo material no sólo se hace por fidelidad a la fachada original, sino por la buena calidad del mismo.

Interés público

La Comisión de Patrimonio del Principado recibió el pasado 5 de febrero el proyecto de reconstrucción de la fachada y se pronunció sobre el mismo el 12 de febrero indicando que "la documentación remitida a esta administración el 05/02/2026 está completa y cumple los requisitos solicitados por esta Consejería, por lo que se informa favorablemente las actuaciones previstas para la reconstrucción de las fachadas del edificio desmontadas (planta primera a tercera)".

Se ponía así fin a la tramitación ante la Consejería de Cultura de un expediente que ya había sido comentado en ocasiones anteriores en la Comisión de Patrimonio, que el 30 de junio de 2023 había señalado que "siendo las fachadas de obligada conservación por el Catálogo Urbanístico de Gijón, el Ayuntamiento ha permitido con carácter excepcional su desmontaje con posterior reconstrucción, por motivos de índole técnica (la singularidad constructiva de la fachada, sus daños y disgregación de los elementos a conservar) y de interés público (la seguridad de bienes y personas, propios y ajenos, imposible de garantizar de otra manera", recordando que esas obras habían sido informadas favorablemente por la Comisión Técnica Municipal del Catálogo el 12 de abril de 2023.

Además de las fachadas que dan a la calle Los Moros y Munuza, también está protegida por el Catálogo la escalera interior del edificio. La misma se va a trasladar al solar colindante, por donde tendrá su acceso desde la calle la edificación conjunta que se hará en ambos solares –conservando la fachada protegida– y que albergará ocho pisos de lujo. De la antigua fachada del edificio de Manuel del Busto que da a la calle León se eliminarán las ventanas que tenía la edificación original precisamente para iluminar la escalera, que ahora se va a reubicar en el solar colindante.