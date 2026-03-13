Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fallece una mujer de 76 años tras precipitarse desde la ventana de su casa en Gijón

Los hechos ocurrieron a primera hora de la mañana y los sanitarios solo pudieron certificar el deceso

Una ambulancia en una imagen de archivo

Pablo Palomo

Pablo Palomo

Gijón

Mañana compleja en Gijón. Una mujer de 76 años fallecía sobre las 8.00 horas tras precipitarse a un patio interior desde la ventana de su casa, en la calle Donato Argüelles. Efectivos sanitarios, así como Policía Local y Nacional se desplazaron hasta lugar de los hechos. Sin embargo, nada pudiron hacer más allá de certificar la muerte de la señora.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Gijón

Según indican las fuentes consultadas, hay una investigación abierta pero todo apunta a que se trata de un caso autolítico. La víctima respondía a las iniciales J. G. F.

Ayuda contra el suicidio

En Asturias, el recurso principal para personas con tendencia autolesiva está en el Teléfono de la Esperanza, con atención 24 horas, en el 985225540. El Ministerio de Sanidad, por su parte, promueve la Línea 024 de atención a la conducta suicida.

Se trata de una línea telefónica de ayuda a las personas con pensamientos, ideaciones o riesgo de conducta suicida, y a sus familiares y allegados, básicamente a través de la contención emocional por medio de la escucha activa por los profesionales del 024.

