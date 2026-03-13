Fallece una mujer de 76 años tras precipitarse desde la ventana de su casa en Gijón

Mañana compleja en Gijón. Una mujer de 76 años fallecía sobre las 8.00 horas tras precipitarse a un patio interior desde la ventana de su casa, en la calle Donato Argüelles. Efectivos sanitarios, así como Policía Local y Nacional se desplazaron hasta lugar de los hechos. Sin embargo, nada pudiron hacer más allá de certificar la muerte de la señora.

Según indican las fuentes consultadas, hay una investigación abierta pero todo apunta a que se trata de un caso autolítico. La víctima respondía a las iniciales J. G. F.