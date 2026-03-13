Fallece una mujer de 76 años tras precipitarse desde la ventana de su casa en Gijón
Los hechos ocurrieron a primera hora de la mañana y los sanitarios solo pudieron certificar el deceso
Mañana compleja en Gijón. Una mujer de 76 años fallecía sobre las 8.00 horas tras precipitarse a un patio interior desde la ventana de su casa, en la calle Donato Argüelles. Efectivos sanitarios, así como Policía Local y Nacional se desplazaron hasta lugar de los hechos. Sin embargo, nada pudiron hacer más allá de certificar la muerte de la señora.
Según indican las fuentes consultadas, hay una investigación abierta pero todo apunta a que se trata de un caso autolítico. La víctima respondía a las iniciales J. G. F.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece en el hospital el hombre que cayó en la Cuesta del Cholo en Gijón
- Hablan los allegados de José Niño, el conocido hostelero de Gijón que falleció tras caer de la cuesta del Cholo: 'Ha tenido mala suerte
- Condenado un auxiliar de enfermería gijonés del HUCA por violar a una paciente de salud mental en el hospital
- Un quinto sin ascensor en La Calzada por 520 euros: el primer piso que oferta 'Gijón confía alquilando
- El onanista de Gijón también la lía en la cárcel: lo meten en aislamiento tras robar las mochilas de otros internos y querer quedarse con todas las papeleras
- Así se hará la reforma del histórico edificio de la calle Los Moros de Gijón: las piezas destruidas se recuperarán con el material de las originales
- De un hospital de fauna urbana a perros en piscinas: peticiones para incluir en la ordenanza de bienestar animal de Gijón
- Juan José Ballesta, actor: 'No hay dos Parkinson iguales; es una enfermedad tan compleja que resulta superdifícil de explicar
El laboratorio universitario MediaLab, con sede en Gijón, obtiene un premio nacional por su proyecto "Superhéroes"
El mercado municipal de La Camocha va ganando puestos y ya suma tres propuestas: "Siempre gusta la cercanía de las tiendas de barrio"
"Ganas de trabajar y personas preparadas" para afrontar el futuro del Turismo en Gijón
Contenido ofrecido por Xixón Futuro, Visita Xixón y Gijón Empleo