"Ganas de trabajar y personas preparadas", para afrontar el futuro del Turismo en Gijón

"Las profesiones vinculadas al turismo tienen futuro. Hay varios indicadores que demuestran que hay oportunidades para que siga creciendo este sector en Gijón"". Con este alentador vaticinio abrió la pasada semana el director de Visita Gijón, Daniel Martínez, "Impulsa tu futuro y activa tu talento". Una jornada dirigida a empresas del sector, estudiantes y personas en búsqueda de trabajo para poner en valor y dignificar el empleo y el desarrollo de la carrera profesional en el ámbito turístico.

Con un entorno laboral que goza de buena salud, la formación se vuelve clave para poder convertirse en técnico en cocina y gastronomía o en panadería, repostería y confitería. Todas ellas opciones para quienes se decanten por cursar un grado medio de FP. Los perfiles de técnicos superiores en agencia de viajes y gestión de eventos, dirección de servicios de restauración o en gestión de alojamientos turísticos son otra de las alternativas a la formación universitaria que pueden cursarse en el CIFP de Hostelería y Turismo de Asturias. "Muchos hoteles y restaurantes demandan perfiles de FP porque tienen formación práctica inmediata. Estos pueden ser una FP Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos, una FP Superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas o una FP de Dirección de Cocina", indica Élida Suárez, directora del Môderne Hotel y diplomada en Turismo.

Concurso regional de tortilla de patata en el CIFP de hostelería y turismo de Gijón / Lucas Cid

Entre las ventajas de optar por un módulo formativo están la rápida inserción laboral, un enfoque más práctico y el acceso directo al empleo.

Sin embargo, los grados universitarios siguen suponiendo un plus para aquellos que quieran orientar su carrera a "puestos de gestión o acceder a un master especializado. En este campo los futuros profesionales pueden orientarse hacia la dirección hotelera, la consultoría turística, la planificación de destinos o la gestión pública del turismo", añade Suárez.

Un Grado en Turismo o un máster en dirección y planificación del turismo son las opciones que ofrece la Universidad de Oviedo, sin embargo, ya sea FP o Grado Universitario "lo realmente determinante es la combinación de formación con actitud, curiosidad y capacidad de aprendizaje. Lo que marca la diferencia es hacia dónde uno decide focalizar su carrera y cómo aplica lo aprendido en la práctica", señala Leire Fernández, responsable de Recursos Humanos en Coalla.

Un momento de la jornada «Impulsa tu futuro y activa tu talento» / Pablo Solares

Tras acabar la parte formativa, llega el momento de buscar una primera toma de contacto para adentrarse en el mundo profesional. Es entonces cuando las prácticas en empresa se convierten en uno de los principales aliados. "En Vantur, la mayoría de nuestros empleados han sido contratados gracias al Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas. De hecho, muchos de ellos acaban incorporándose a la empresa después de realizar sus prácticas con nosotros", explica Paula Álvarez, asistente de dirección de Viajes Vantur.

Entre las bondades de adentrarse en la rutina real de una empresa destaca el conocer de primera mano cómo funciona el sector, "ganar experiencia y empezar a desarrollar habilidades de atención al cliente, que son fundamentales. A partir de ahí, muchos dan sus primeros pasos en hoteles, agencias de viajes, empresas de actividades turísticas o de visitas guiadas, donde pueden ir adquiriendo experiencia y especializándose poco a poco. Si realmente te gusta, eso se nota. Los estudiantes que muestran motivación, idiomas o capacidad de comunicación y buena actitud con el visitante tienen muchas más oportunidades, porque el sector siempre necesita personas preparadas y con ganas de trabajar", cuenta Álvarez.

Un grupo de comensales en una terraza / Marcos León

Y entre esos sectores en los que poder dar esos primeros pasos, ya sea a modo de prácticas o como futuro profesional, la hostelería se postula como una opción prioritaria. "Sin duda, sigue siendo el ámbito con mayor demanda", recalca Álvarez, una opinión compartida por María Martínez, responsable de calidad en restaurante Los Nogales, quien asegura que "ahora mismo necesitaríamos todo tipo de perfiles profesionales tanto para cocina como para sala, pero también es verdad que, aunque no tengan la experiencia necesaria los ayudaríamos a aprender y a hacerse a cada negocio. No es lo mismo una sidrería que tenga que echar sidra como en mi caso, a que tenga que servir un pescado a la vista del cliente", explica.

Formación, especialización y buenas condiciones son, según los expertos, algunas de las claves para reforzar este "pilar económico fundamental, una fuente de crecimiento, empleo y desarrollo económico, pero también supone un desafío para las organizaciones, que deben apostar por una gestión adecuada del talento y por un modelo de turismo sostenible y de calidad", subraya Leire Fernández.