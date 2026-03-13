Los números históricos del Grupo Covadonga de Gijón: 38.875 socios, 3.500 federados, 8.000 accesos de usuarios al día y un superávit anual de 152.000 euros

El Grupo de Cultura Covandoga, la mayor entidad deportiva asturiana por número de socios, cerró el ejercicio 2025 con un superávit de 152.051,25 euros, que se destinarán a inversiones proyectadas por el club gijonés. Este resultado consolida el equilibrio económico de la entidad y refuerza su capacidad para afrontar los nuevos proyectos estratégicos.

La cifra viene reflejada en la Memoria de Grupo que se presentó este viernes. La entidad atribuye este resultado económico positivo a un incremento en los ingresos por actividades deportivas, al control y optimización de costes y a una reducción significativa de los intereses de deuda tras la amortización de todos los préstamos salvo el correspondiente a la finca de La Torriente.

Para el ejercicio 2026, la propuesta de la Junta Directiva es un presupuesto de 16.363.416,36 euros, que se incrementa respecto al de 2025 en un 6% debido a la ampliación de actividades y también al incremento de la masa salarial por las subidas pactadas en el convenio colectivo (el presupuesto de 2025 ascendió a 15.431.056,15 euros). Este presupuesto, al igual que las demás consideraciones económicas que se reflejan en la memoria, como la subida de cuotas, se tendrá que someter a la consideración de la Asamblea General de socios que se celebrará a finales de abril, dado que es a la Asamblea a quien le corresponde aprobarlas.

En el presupuesto recogido en la memoria para 2026 no se incluyen las inversiones que acometerá el club este año, que se recogen siempre aparte, entre las que destaca la renovación del pabellón de la piscina de 25 metros, obra que se licitará en unos 8 millones de euros.

El presidente del Grupo Covadonga, Joaquín Miranda, resaltó tras la presentación de la Memoria que "2025 fue un año de récord e histórico; ahí están todas las cifras que lo demuestran". No obstante, la directiva que preside ya está mirando hacia el futuro y "ahora nos enfocamos en 2026, que también va a ser histórico, porque va a empezar una obra que marcará el futuro del club, con la modernización y ampliación del pabellón de la piscina de 25 metros, que incluirá una piscina de 8 calles de 25, otras 3 calles de entrenamiento, cuatro salas de Safis y pilates que son las actividades que más están creciendo en el Grupo con mucho, y otro gimnasio de 300 metros cuadrados, además de afectar a la entrada". El Grupo ya ha adjudicado el anteproyecto del futuro Pabellón de Usos Múltiples, que permitirá abordar la renovación del edificio de la piscina de 25 metros.

Cuotas

La propuesta de la Junta Directiva de actualización de cuotas para este año, con el fin de garantizar la sostenibilidad y la mejora continua del Grupo es un incremento moderado que se concreta en un aumento de cuotas al mes entre 0,56 euros para hijos menores de 18 años y 2,13 euros en la cuota individual de adultos. La modalidad más representativa entre la masa social del Grupo, la cuota de matrimonio con dos hijos menores de edad, se incrementará en 1,08 euros por socio.

En cuanto a participación, el Grupo de Cultura Covadonga contaba a 31 de diciembre del año pasado con 38.875 socios y durante el ejercicio se registraron más de 3 millones de accesos anuales, lo que representa una media diaria superior a los 8.000 accesos a sus instalaciones.

Entre los principales hitos del Grupo destaca que el 2025 se alcanzó un récord histórico en licencias federativas, con 3.490 deportistas federados entre los distintos deportes. Las distintas secciones del grupo aportaron a su palmarés el año pasado 53 campeonatos de España, 65 subcampeonatos y 56 terceros puestos en competiciones nacionales. También 47 internacionalidades, consolidando la presencia del club en el panorama deportivo nacional e internacional.

Deportistas de la sección de tenis del Grupo Covadonga en un entrenamiento. / Marcos León

Así mismo, en 2025 registró un crecimiento sostenido de la participación en actividades deportivas y formativas, con 25.000 plazas ofertadas en cursillos y récord de usuarios en bono fitness (en total fueron 12.194), que es la actividad con mayor incremento en su demanda.

También se consolidaron programas de inclusión deportiva, con nuevas participaciones en competiciones nacionales de Hockey+. El año tuvo también un marcado carácter cultural con la celebración del 50 aniversario de la sección de Coros y Danzas y el 25 aniversario del Orfeón, pilares históricos de la vida cultural del Grupo.

Durante el ejercicio pasado también se abordaron mejoras en el Grupo como la renovación del equipamiento del gimnasio, con más de 94 nuevas máquinas, mejora del campo de hockey con iluminación Led y un nuevo sistema de riego, renovación de la pista de squash, mejora de pabellones y sistemas de seguridad y creación de la nueva zona de surf en el Grupín de la Playa.