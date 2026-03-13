Jornadas, encuentros y noticias de interés: la agenda Gijón Impulsa

A continuación os hacemos llegar una serie de jornadas y encuentros que tendrán lugar en próximas fechas en nuestras instalaciones o en las que participa Gijón Impulsa, además de noticias de interés:

MARZO

18/03 Proyecto Gijón en red, 3ª sesión de presentación de retos: https://www.gijonimpulsa.es/event/proyecto-gijon-en-red-3a-sesion/

18/03 Jornada Formativa sector turístico " Cómo llegar al cliente" https://www.gijonimpulsa.es/event/jornada-formativa-como-llegar-al-cliente/

19/03 Taller "Crea tu pódcast y emite en director desde la sala de streaming de Gijón Impulsa" https://www.gijonimpulsa.es/event/taller-crea-tu-podcast-y-emite-en-directo-desde-la-sala-de-streaming-de-gijon-impulsa-3/

19/03 Presentación final retos proyecto Uniovi Innovation Skills https://www.gijonimpulsa.es/event/jornada-final-proyecto-uniovi-innovation-skills-gijon/

21/03 Jornada resultados proyecto "Arte y cuidados" CODEPA y LABoral Centro de Arte https://www.gijonimpulsa.es/event/jornada-de-resultados-proyecto-arte-y-cuidados/

26/03 Presentación proyectos investigación IUTA 2025 https://www.gijonimpulsa.es/event/presentacion-proyectos-de-investigacion-iuta-2025/

ABRIL

10/04 Desayuno Tecnológico IUTA "IA aplicada al sector sanitario" https://www.gijonimpulsa.es/event/desayunos-tecnologicos-iuta-2026-ia-aplicada-al-sector-sanitario/

13 al 17/04 Formación empresarial básica https://www.gijonimpulsa.es/event/formacion-empresarial-basica/

15/04 Jornada sobre Consejo Asesor "Innovar o quedarse atrás, ¿quién te acompaña en el camino? https://www.gijonimpulsa.es/event/jornada-sobre-el-consejo-asesor-innovar-o-quedarse-atras-quien-te-acompana-en-el-camino/

CENTRO MAKER CRISTASA

17 y 24/03 Jornadas puertas abiertas https://www.gijonimpulsa.es/event/centro-maker-jornada-puertas-abiertas-14/

18/03 Taller impresoras 3D https://www.gijonimpulsa.es/event/centro-maker-impresoras-3d-2/

26/03 Taller formativa a la ciudadanía https://www.gijonimpulsa.es/event/centro-maker-taller-formativo-a-la-ciudadania-15/

NOTICIAS

* ¿Quieres formarte con nosotros? abrimos plazo de inscripción para dar forma a tu idea empresarial https://www.gijonimpulsa.es/quieres-formarte-con-nosotros-abrimos-plazo-de-inscripcion-para-dar-forma-a-tu-idea-empresarial/

* Los Desayunos Tecnológicos del IUTA regresan en 2026 con seis encuentros sobre IA, sostenibilidad y energía https://www.gijonimpulsa.es/los-desayunos-tecnologicos-del-iuta-regresan-en-2026-con-seis-encuentros-sobre-ia-sostenibilidad-y-energia/

* Abierto el plazo para participar en la 8ª Edición de la residencia LABoral Impulsa, donde se seleccionarán 8 proyectos de las industrias culturales y creativas:

https://www.gijonimpulsa.es/abierta-la-8a-convocatoria-de-la-residencia-laboral-impulsa-para-proyectos-culturales-y-creativos/

* Trabaja en un entorno verde desde el Vivero de Empresas de Leorio (VETA): https://www.gijonimpulsa.es/trabaja-en-un-entorno-verde-vivero-de-empresas-de-turismo-activo/

* Ciclo Innovasturias 2026 «Financiación europea para proyectos innovadores y acceso a mercados internacionales» https://www.gijonimpulsa.es/ciclo-innovasturias-2026-financiacion-europea-para-proyectos-innovadores-y-acceso-a-mercados-internacionales/

OTRAS JORNADAS Y NOTICIAS DE INTERÉS

* FADE organiza los siguientes cursos gratuitos dentro de su plan formativo. Se trata de dos cursos de Docker y uno de Kubernetes especialmente orientados a empresas tecnológicas, como las ubicadas en el Parque Científico Tecnológico de Gijón/Xixón.

Estos programas ofrecen una introducción práctica y técnica al uso de contenedores (Docker) y a la orquestación y escalabilidad de servicios en Kubernetes, tecnologías clave para desplegar aplicaciones de forma más rápida, segura y eficiente. La información e inscripciones vienen en los enlaces.

* Programa Transforma Turismo Asturias, de la Cámara de Comercio. Formación online gratuita, práctica y a ritmo del alumno, con acompañamiento mediante tutorías del 24 de marzo al 29 de mayo. +info

* Desde el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de Oviedo ofertan este taller gratuito:

19/03/2026 y 20/03/2026 - 16:00 a 20:00 horas Sala de grados de la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos - Gijón

Taller: Liderazgo y comunicación en proyectos digitales ciberseguros

Taller práctico de 8 horas enfocado en el desarrollo de habilidades de liderazgo y comunicación para quienes busquen liderar equipos o proyectos digitales.

Será impartido por Alfonso Tomé, Ponente en MBA de la escuela de Empresas en la Universidad de Cantabria y director de Trabajo Fin de Master en Master en Comunicación Digital de la Universidad de Cantabria.

Inscripciones (aforo limitado. Es necesaria inscripción)

Esta actividades se enmarcan en el Convenio entre la Universidad de Oviedo e INCIBE Emprende, programa financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU, en colaboración con el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

* La empresa residente ESMERIT Education Group, ofrece a todas las empresas del entorno Gijón Impulsa una acción para sus trabajadores, consistente en un beneficio exclusivo enfocado en el desarrollo internacional de sus hijos o familiares.

Desde ESMERIT ayudan a jóvenes de entre 12 y 25 años a acceder a oportunidades educativas en el extranjero a través de becas deportivas, académicas o combinadas, así como potenciando talentos en áreas como artes u otras disciplinas.

El beneficio consiste en:

10% de descuento directo en sus servicios

5% adicional transferible, para que puedan cederlo a quien deseen (familiar o persona referenciada).

Evaluación inicial completamente gratuita y sin compromiso.

La idea es sencilla: que las empresas del Parque puedan trasladar a sus equipos un beneficio real, alineado con el cuidado del talento, la conciliación familiar y la proyección internacional.

Para activar el beneficio, los trabajadores sólo deben completar el siguiente formulario:

ACCEDE AL ENLACE

* Consulta pública del Instituto de Transición Justa: Con el objetivo de mejorar las bases de convocatorias de Proyectos Empresariales y Pequeños proyectos de Inversión en Zonas de Transición Justa, orientado a mejorar la supervivencia de los proyectos y asegurar la plena absorción del Fondo de Transición Justa, se pretende adaptar las bases a la experiencia de gestión acumulada y a la coyuntura económica actual, para lo que se abre un periodo de Consulta Pública para recabar las aportaciones de todo aquel que quiera participar.

Noticias relacionadas

Puedes enviar tus aportaciones hasta el 31 de marzo en el siguiente formulario.