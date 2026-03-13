Un joven de 25 años resulta herido en un accidente de tráfico en Gijón

Accidente de tráfico en Gijón. Un joven de 25 años ha resultado herido leve tras sufrir una salida de vía en la AS-1, conocida como la Autovía Minera. Los hechos ocurrieron poco antes de las tres y media de la tarde, a la altura del kilómetro 30.050, en sentido Leorio. Por causas que se desconocen, el conductor se salió de la carretera por el margen derecho, donde tuvo lugar la colisión. Fue trasladado al Hospital de Cabueñes con dolor lumbar, si bien parece que el impacto no produjo lesiones de gravedad.

Al lugar del incidente se trasladaron varias patrullas del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Gijón y Langreo, además de la Unidad de Investigación de Siniestros. También se desplazaron los servicios sanitarios y los Bomberos.