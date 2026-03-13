Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Manuel Robles diserta sobre "Los Ángeles Caídos" en la Basílica

El rector del templo protagoniza la conferencia

Manuel Robles, saludando a los asistentes.

Manuel Robles, saludando a los asistentes. / Juan Plaza

El rector de la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, Manuel Robles, impartió ayer la conferencia "Los Ángeles Caídos y el Demonio" en el salón de actos del templo gijonés en lo que sirvió como un encuentro con sus feligreses dentre de la activa agenda de actos que se programan todos los meses.

