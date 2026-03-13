El mercado municipal de La Camocha va ganando puestos y ya suma tres propuestas: "Siempre gusta la cercanía de las tiendas de barrio"

El mercado municipal de La Camocha se llena, poco a poco, de vida. Son tres los puestos que desarrollan su actividad en un equipamiento cuya revitalización ha sido uno de los grandes objetivos del gobierno local, a través del área de Atención a la Ciudadanía y Distritos, actualmente encabezada por el popular Abel Junquera. Comerciantes y clientes coinciden en que la reactivación del mercado es "beneficioso" para el poblado, confiando en que más negocios se animen a abrir sus puertas. "A la gente le gusta la cercanía de las tiendas de barrio", sostienen.

Hace algo más de mes y medio arrancó su andadura una pescadería, que se sumaba a otros dos puestos de alimentación ya más "veteranos". Desde el Ayuntamiento esperan que haya "efecto llamada", que este sea un revulsivo para que el mercado acoja, próximamente, más negocios. Parece que la iniciativa va por buen camino, pues está prevista la apertura de una carnicería y de un negocio de congelados en un futuro no muy lejano.

Hugo González regenta la pescadería que abrió en enero. "La aceptación ha sido muy buena", señala. El inicio se dilató más de lo deseado, ya que su oferta económica quedó excluida de la primera licitación al haber ofertado por error un céntimo por debajo del límite. Cosas que pasan. González, vecino de Langreo, espera expandirse en La Camocha con un puesto de congelados. El asunto está en vías burocráticas. "La población aquí está creciendo y que se vuelva a activar el mercado es beneficioso para todos", reivindica el comerciante.

Por la adjudicación directa ha apostado el Ayuntamiento después de licitaciones no demasiado fructuosas. El mercado de La Camocha quiere reverdecer sus laureles, como el Mercado del Sur, que este año conmemora le 25.º aniversario de la conclusión de su última gran reforma. Los dos recintos, con sus diferencias, quieren en el fondo lo mismo. Más actividad y, por ende, más público. "En estos sitios hay un trato de tú a tú", ensalza Manolo González, padre del pescadero Hugo.

El mercado municipal de La Camocha gana actividad (en imágenes) / Marcos León

Maite Roza, vecina de Caldones, es clienta habitual de La Camocha. "Esto hace comunidad; es más agradable que un comerciante te conozca y que si un día se te olvida la cartera no pase nade porque pagas al día siguiente", razona Roza, que aboga por el "despertar" del complejo. "Es una pena no estén todos los locales explotados", incide la vecina, barra de pan en mano y con producto fresco de la pescadería de Hugo González bien a resguardo en una bolsa.

"Ojalá abran más puestos para no tener que bajar a Gijón", subraya Javier González, residente en el poblado, que ve "muy necesario" un mercado activo y dinámico, que ofrezca una alternativa cercana a la gente. También destaca su componente "socializador". "Das los buenos días, charlas en la cola...", manifiesta González, que, como otros clientes y comerciantes, confían en que el plan municipal para revitalizar el mercado dé sus frutos.