Las obras del museo Nicanor Piñole durarán cuatro meses y medio y empezarán tras el verano

Cuatro meses y medio durarán las obras de climatización y accesibilidad a realizar en el edifico que alberga el museo dedicado a Nicanor Piñole. Obras que, según la estimación del equipo de gobierno, comenzarán en septiembre y que parten con un presupuesto de 634.843,52 euros. Esa es la información que se trasladó a los ediles que conforman la omisión de Cultura, Deportes, Festejos y Servicios Sociales en respuesta a preguntas del PSOE.

La redacción del proyecto ya ha pasado el filtro de la Comisión de Patrimonio del gobierno de Asturias –que le había puesto peros a otras obras planteadas en el mismo edificio–y ahora el expediente será revisado por los servicios municipales de contratación, asesoría jurídica e intervención de cara a la licitación de las obras. "Esto viene a poner de manifiesto la gran mentira que se construyó sobre este asunto cuando nos hablaron de unas obras complejísimas que necesitaban un montón de tiempo para hacerse", denunciaba tras la comisión la portavoz socialista Carmen Eva Pérez.

Por tanto solo serán cuatro meses y medio los que pasarán los cuadros de Piñole guardados en la denominada cámara blanca que hay en los almacenes municipales de Piti antes de volver a su ubicación original. Una vuelta sobre la que el PSOE va a estar muy pendiente porque "no queremos que se adopte por la vía de los hechos un cierre sine die y que se acaba haciendo lo que en algún momento pretendieron hacer y que afortunadamente tanto la comisión de seguimiento de la obra de Piñole como la ciudadanía y el grupo socialista evitaron".

Pérez recordaba así la decisión inicial del gobierno de Carmen Moriyón que en base a que la obra de Piñole va a tener un espacio definido dentro del complejo museístico de Tabacalera pretendía adelantar su salida del actual edifico del Asilo Pola, que sería reformado para darle otro uso. En principio como espacios para los servicios de la Oficina de Igualdad. Entre su marcha de la plaza de Europa y su llegada a Cimavilla, la pretensión era dar visibilidad al pintor con una gran exposición en el Palacio de Revillagigedo.

A la espera de una gran exposición

La propuesta encontró el rechazo de los grupos políticos y de parte de la sociedad civil pero, sobre todo, de los albaceas de la donación que Enriqueta Ceñal hizo de la obra de Piñole a la ciudad de Gijón y cuyas condiciones se entendían incumplidas con ese procedimiento. El acuerdo final entre Ayuntamiento y esos albaceas que conforman la denominada comisión de seguimiento llegó en diciembre del año pasado y supuso que el gobierno local diera un paso atrás. El pacto fue que la obra de Piñole volviera a su museo tras el fin de las obras de acondicionamiento del edificio. De allí solo volverá a salir camino de su sede definitiva en Tabacalera.

También se acordó organizar una gran exposición sobre el pintor en 2028, coincidiendo con los 150 años de su nacimiento.

La pista de frontón de La Camocha

En esa misma comisión se aceptó el ruego de la concejala de Podemos, Olaya Suárez, de reparar la pista de frontón de La Camocha. Una obra que se incluirá en el paquete de actuaciones en pistas deportivas descubiertas, a desarrollar cuando se rematen las inversiones en marcha en los pabellones deportivos.