Los árboles plantados en el Solarón se mantienen pese a la advertencia de Adif

A pesar de la advertencia del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), que ayer informó formalmente al Ayuntamiento que Gijón al Norte (la sociedad creada para desarrollar el plan de vías y de la que Adfi forma parte a través del Ministerio) no daba permiso a la plantación del bosque urbano que proyectó la concejalía de Medio Ambiente, la plantación sigue, de alguna manera adelante. Aunque no se tiene previsto seguir plantando árboles, sí que se se plantea dejar los que ya hay puestos, unos 20. Además, está previsto que a lo largo de la mañana llegue un camión para semillar la zona y que vuelva a crecer el césped en esos puntos donde se excavó para arbolar. La plantación, de momento, no se ha cancelado y sigue prevista para el domingo.

La platanción prevista es de entre 60 ó 70 árboles autoctonos repartidos en una superficie de alrededor de 6.000 metros cuadrados. "Este espacio nace con vocación de permanencia, bien diseñado desde el inicio y pensado para crecer y consolidarse como una parte del pulmón verde al que está llamada a convertirse este espacio de la ciudad”, defendió el popular Rodrigo Pintueles cuando anunció este nuevo bosque que ahora ha generado un conflicto entre la ciudad y Adif.

Una recreación del bosque urbano que se plantea para el Solarón, / Lne

El inicio de la colocación de los árboles motivó, como desveló ayer LA NUEVA ESPAÑA en su edición digital, que desde Adif se remitiese un contundente comunicado al Ayuntamiento. Un texto para dejar claro que esos terrenos liberados del plan de vías son propiedad de la sociedad Gijón al Norte, entidad conformada por el Principado, el Ayuntamiento y la misma Adif y, además, que la plantación de dicho bosque urbano no fue comunicada debidamente, por lo que no hay autorización para llevar a cabo plantación alguna al entender que "condiciona el futuro desarrollo urbanístico del ámbito".

La postura de Adif escribe un nuevo capítulo en el debate abierto en la ciudad sobre el desarrollo urbanístico que tiene que tener el Solarón en el futuro y con la duda abierta en muchos sectores sobre cuánto espacio hay que dedicar a viviendas y cuánto a zona verde. Además, supone un nuevo choque entre el Ayuntamiento y la entidad estatal, que se suma al generado por la barrera ferroviaria en El Lauredal, después de que Adif notificara públicamente, tras una reunión con la vicealcaldesa, la popular Ángela Pumariega, que había ofrecido llevar a cabo una inversión de un millón de euros para hacer un paso soterrado en El Lauredal, sin que hubiera recibido contestación municipal. La inversión, eso sí, sería a pagar a medias con el Ayuntamiento.

Varias actividades nunca comunicadas

Adif no solo puso ayer el foco en no autorizar la plantación del Solarón. Sus reproches se extienden también a otras actividades llevadas a cabo en los terrenos que tampoco fueron comunicados debidamente. Como ejemplo está el huerto urbano y otras plantaciones.

Lo que remarca Adif es, por un lado, que para realizar cualquier actividad, esta y cualquier futura, se tiene que contar con permiso expreso de la sociedad Gijón al Norte. El Administrador detalla además que la propuesta de plantar 60 y 70 ejemplares "condiciona el futuro desarrollo urbanístico del ámbito" e "interfiere en el diseño futuro con el que se trabaja para ese espacio".