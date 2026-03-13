La playa verde del Rinconín: obras para abrir una parte en el verano y un grupo de técnicos ya organizado para diseñar las siguientes fases

Un nuevo paso para la playa verde del Rinconín. Representantes de las concejalías de Infraestructuras, Urbanismo y Medio Ambiente –que encabezan, respectivamente, los concejales Gilberto Villoria, Jesús Martínez Salvador y Rodrigo Pintueles– se reunieron ayer en la Casa Rosada para constuir el grupo técnico que se encargará de diseñar y planificar las futuras fases de desarrollo de ese nuevo espacio de la ciudad.

Un diseño que se inspirará en el proyecto "Brisa marina" del arquitecto Eloy Calvo, que ganó el concurso de ideas promovido por el Ayuntamiento, y al que se adelanta la adecuación provisinal de la zona que ya está en marcha con el objetivo de abrir una parte del ámbito como paseo este mismo verano. El equipo de trabajo incluirá técnicos de las tres concejalías bajo el liderazgo del área de Infraestructuras.

Lo que se abrirá este verano al disfrute de los gijoneses son 6.880 metros cuadrados. La vegetación ocupará 5.738 metros cuadrados. Un 84% del total. El resto, unos 1.142 metros cuadrados, se corresponden con zonas pavimentadas. La propuesta que hay sobre la mesa diseña dos caminos que se cruzan generando una gran "x" de paseos rodeados de praderío. Es la fase 1 de la playa verde.

El arquitecto Eloy Calvo durante la presentación en el Ayuntamiento de su propuesta. / Ángel González

Aunque la decisión final la tendrán los técnicos del Ayuntamiento la idea es inspirarse en la propuesta de Calvo, que fue tanto la elegida por el jurado profesional como la más votada en la consulta ciudadana. El arquitecto imaginó para El Rinconín una organización en "islas" con espacios para hacer deporte, para jugar, para hacer vida de familia, para descansar... Así entre las propuestas del proyecto ganador se puede ver un lago de 800 metros cuadrados, un espacio de "skate park", un circuito para bicicletas BMX y patinadores, zonas de picnic o canchas de baloncesto. También se incluye la posibilidad de un edificio público con opción a tener sala de coworking, un espacio polivalente de usos culturales o formativos y una cubierta-mirador. Un edificio que daría a una plaza pública y que no estaría lejos de un aparcamiento.