El PP carga contra sus socios por la "bochornosa complicidad" con Adif para paralizar el bosque del Solarón de Gijón

Cancelada hasta nuevo aviso. La concejalía de Medio Ambiente y Sostenibilidad, encabezada por el edil popular Rodrigo Pintueles, ha confirmado el aplazamiento la actividad de plantación de árboles prevista para este domingo en el Solarón. El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) había informado ayer jueves al Ayuntamiento que Gijón al Norte (sociedad creada para desarrollar el plan de vías y de la que Adif forma parte) no otorgaba permiso. "Nos traslada que para la realización de dicha actividad es necesario hacer un convenio o firmar una cesión de uso de ese suelo", subraya Rodrigo Pintueles, que lamenta la "bochornosa complicidad de una representación de los grupos municipales (a diestra y siniestra)" para esta paralización.

El popular asegura que los argumentos esgrimidos "resultan como mínimo sorpresivos dados todos los precedentes de uso de ese suelo en los últimos años". "Desde la concejalía se comunicó a Adif que se iba a llevar a cabo esa plantación por razón de cortesía institucional, en el convencimiento de que no supondría ningún problema, como al parecer no lo supuso anteriormente la instalación de una zona de suelta canina, la creación de huertos urbanos, la realización de actividades navideñas con diversas instalaciones, la celebración de la fiesta de la Federación de Asociaciones de Vecinos, la construcción e instalación de caminería, alumbrado público o mobiliario urbano… y así podría seguir con muchos ejemplos más de actuaciones llevadas a cabo en esa parcela", desarrolla Rodrigo Pintueles.

Sostiene Rodrigo Pintueles que es la empresa municipal Emulsa "la que mantiene el Solarón, lo siega y lo limpia sin percibir compensación económica alguna de Gijón al Norte por ello". "Se hace como servicio público, entendiendo que es inherente a labor que desde las Administraciones realizamos en beneficio de los ciudadanos, a quienes nos debemos, y más al tratarse de una parcela de la que el Ayuntamiento es cotitular por su participación en Gijón al Norte", prosigue. Desde Adif se entiende que la proyectada plantación "condiciona el futuro desarrollo urbanístico del ámbito".

"Sin embargo, y a pesar de todos estos precedentes, parece que a otras Administraciones, con la bochornosa complicidad de una representación de los grupos municipales (a diestra y siniestra), han pretendido convertir en un conflicto institucional la posibilidad de plantar árboles en el Solarón y actúan como cómplices de la paralización de una actuación que es objetivamente buena para la ciudad, querida por la abrumadora mayoría de los gijoneses y para la que se estimaba una asistencia aproximada de 300 personas", asevera Rodrigo Pintueles, que remarca que la cancelación de la plantación no supone coste para las arcas municipales.

Confianza en alcanzar un acuerdo

"Desde el grupo municipal del Partido Popular y desde la concejalía de Medio Ambiente y Sostenibilidad en concreto, mantenemos intacto nuestro compromiso con aumentar el patrimonio verde de nuestro concejo y confiamos en alcanzar un acuerdo con Adif para que los árboles que iban a plantarse este domingo puedan lucir final y definitivamente en las zonas verdes previstas en el desarrollo urbanístico del Solarón, desde el convencimiento de que son perfectamente compatibles con la construcción de los edificios de viviendas necesarios para la financiación del plan de vías", indica Pintueles, para quien la apuesta "por un Gijón más verde y con un Medio Ambiente más sostenible no se detiene ni la podrán parar algunos con sus politiquerías interesadas, sectarias y cortoplacistas".