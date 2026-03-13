Un superávit de 33,5 millones y 43,4 de remanente: las grandes cifras del cierre presupuestario de 2025 del Ayuntamiento de Gijón

Un resultado presupuestario positivo de 33,5 millones de euros y un remanente de tesorería para gastos generales que supera levemente los 43,4 millones de euros. Esos son los grandes números con los que se cierra el informe de liquidación del presupuesto de 2025 del Ayuntamiento de Gijón. Pero además de los números, y casi más importante que ellos, está la consideración de que el Ayuntamiento presenta una situación de equilibrio presupuestario y tiene capacidad para financiar los gastos de su funcionamiento. A ello se une la previsión de que se cumplirá de nuevo con la regla de gasto que impone la ley de Estabilidad Presupuestaria. En el ejercicio de 2024 se cumplió por 1,5 millones.

El Ayuntamiento de Gijón arrancó el año 2025 con un presupuesto de 303,5 millones de euros. Al que se le irían sumando a lo largo del año alrededor de 50 millones más a través de modificaciones presupuestarias. Hay que recordar que la liquidación de las cuentas municipales de 2024 dejó un superávit de algo más de 21,6 millones y un remanente de 34,7 millones de euros. El remanente se fue incorporando al presupuesto y el superávit se reservó en su totalidad para amortizar deuda, como impone la ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Una obligación que cambiaba en diciembre cuando un acuerdo del Consejo de Ministros –refrendado en el Congreso de los Diputados– abrió la puerta a que los ayuntamientos pudieran usar ese superávit para financiar inversiones financieramente sostenibles. La opción del gobierno gijonés fue reservar seis millones de esa partida para pagar deuda y liberar 15,6 millones para inversiones. Antes de ese cambio de criterio del gobierno de España, desde la concejalía de Hacienda que encabeza la forista María Mitre se había completado una compleja operación para sumar los 21,6 millones que pagar a los bancos, que incluyó el trasvase a las arcas del Ayuntamiento de dinero de las cuentasde las empresas municipales de Aguas (EMA), y Medio Ambiente (Emulsa), las fundaciones municipales de Cultura y Servicios Sociales y el Patronato Deportivo.

La cuantificación del remanente que deja el pasado ejercicio presupuestario –en concreto 43.485.363,45 euros– permitirá empezar a hacer crecer el actual presupuesto del Ayuntamiento, que se aprobó en el Pleno en noviembre del año pasado con una cifra récord de 309,9 millones (430,9 en el consolidado al que se vinculan también las cuentas de los organismos autónomos y las empresas municipales). Sobre este presupuesto inicial se aprobaron en el pleno de esta semana dos ajustes: uno de casi 16 millones por la novación de tres préstamos bancarios y otro de 1,9 millones para fijar el destino concreto de la partida reservada para las obras elegidas en los consejos de distrito.