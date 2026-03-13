Un superávit de 33,5 millones y 43,4 de remanente: las grandes cifras del cierre presupuestario de 2025 del Ayuntamiento de Gijón
El informe de liquidación de cuentas evidencia la capacidad de financiación municipal y su equilibrio presupuestario
Un resultado presupuestario positivo de 33,5 millones de euros y un remanente de tesorería para gastos generales que supera levemente los 43,4 millones de euros. Esos son los grandes números con los que se cierra el informe de liquidación del presupuesto de 2025 del Ayuntamiento de Gijón. Pero además de los números, y casi más importante que ellos, está la consideración de que el Ayuntamiento presenta una situación de equilibrio presupuestario y tiene capacidad para financiar los gastos de su funcionamiento. A ello se une la previsión de que se cumplirá de nuevo con la regla de gasto que impone la ley de Estabilidad Presupuestaria. En el ejercicio de 2024 se cumplió por 1,5 millones.
El Ayuntamiento de Gijón arrancó el año 2025 con un presupuesto de 303,5 millones de euros. Al que se le irían sumando a lo largo del año alrededor de 50 millones más a través de modificaciones presupuestarias. Hay que recordar que la liquidación de las cuentas municipales de 2024 dejó un superávit de algo más de 21,6 millones y un remanente de 34,7 millones de euros. El remanente se fue incorporando al presupuesto y el superávit se reservó en su totalidad para amortizar deuda, como impone la ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Una obligación que cambiaba en diciembre cuando un acuerdo del Consejo de Ministros –refrendado en el Congreso de los Diputados– abrió la puerta a que los ayuntamientos pudieran usar ese superávit para financiar inversiones financieramente sostenibles. La opción del gobierno gijonés fue reservar seis millones de esa partida para pagar deuda y liberar 15,6 millones para inversiones. Antes de ese cambio de criterio del gobierno de España, desde la concejalía de Hacienda que encabeza la forista María Mitre se había completado una compleja operación para sumar los 21,6 millones que pagar a los bancos, que incluyó el trasvase a las arcas del Ayuntamiento de dinero de las cuentasde las empresas municipales de Aguas (EMA), y Medio Ambiente (Emulsa), las fundaciones municipales de Cultura y Servicios Sociales y el Patronato Deportivo.
La cuantificación del remanente que deja el pasado ejercicio presupuestario –en concreto 43.485.363,45 euros– permitirá empezar a hacer crecer el actual presupuesto del Ayuntamiento, que se aprobó en el Pleno en noviembre del año pasado con una cifra récord de 309,9 millones (430,9 en el consolidado al que se vinculan también las cuentas de los organismos autónomos y las empresas municipales). Sobre este presupuesto inicial se aprobaron en el pleno de esta semana dos ajustes: uno de casi 16 millones por la novación de tres préstamos bancarios y otro de 1,9 millones para fijar el destino concreto de la partida reservada para las obras elegidas en los consejos de distrito.
De los 17.000 euros de ganancias de Cegisa a los 17 millones de negocio de la EMA
Al tiempo que el Ayuntamiento cierra la liquidación de las cuentas del año pasado, las empresas municipales hacen llegar las suyas a sus respectivos consejos de administración para su formación. Los últimos en reunirse, por ahora, han sido los consejos de Cementerios de Gijón (Cegisa) y la Empresa Municipal de Aguas. Cegisa cerró con un resultado positivo de poco más de 17.000 euros sobre un presupuesto que ronda el millón de euros. Respecto al ejercio de 2024 se registró un incremento de los ingresos del 9%. Los gastos subiern un 65.
Unas cuantías que nada tiene que ver con los millonarios números de la EMA con un presupuesto de algo más de 26 millones y una cifra de negocios que creció en medio millón de euros hasta alcanzar los 17. Eso sí, la empresa cierra cuentas con un saldo negativo de 285.00 euros frente alos beneficios de 1,7 millones del ejercicio anterior. Con la celebracióndel consejo se la EMA se hizo coincidir la primera convocatoria de protesta de la Unidá pola defensa de les empreses publiques, qeu está integrada por las seccioens sindicales de UGT y LC de la Empresa de Aguas, UGT, CSI y CT de Emulsa y YGT, Usipa y CSI de Emtusa.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece en el hospital el hombre que cayó en la Cuesta del Cholo en Gijón
- Hablan los allegados de José Niño, el conocido hostelero de Gijón que falleció tras caer de la cuesta del Cholo: 'Ha tenido mala suerte
- Condenado un auxiliar de enfermería gijonés del HUCA por violar a una paciente de salud mental en el hospital
- Un quinto sin ascensor en La Calzada por 520 euros: el primer piso que oferta 'Gijón confía alquilando
- El onanista de Gijón también la lía en la cárcel: lo meten en aislamiento tras robar las mochilas de otros internos y querer quedarse con todas las papeleras
- Así se hará la reforma del histórico edificio de la calle Los Moros de Gijón: las piezas destruidas se recuperarán con el material de las originales
- De un hospital de fauna urbana a perros en piscinas: peticiones para incluir en la ordenanza de bienestar animal de Gijón
- Juan José Ballesta, actor: 'No hay dos Parkinson iguales; es una enfermedad tan compleja que resulta superdifícil de explicar