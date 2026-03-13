Susto por la salida de un camión en un camino de Gijón
Guardia Civil y bomberos actuaron en la zona
Susto en la parroquia gijonesa de Porceyo por la salida de un camión en el camino de las regueras. El accidente tuvo lugar antes de las 17.55 horas. Hasta el lugar se desplazó la Guardia Civil y los bomberos. No hubo heridos, solo daños materiales en el vehículo.
Los bomberos acudieron al lugar de los hechos por si hubiera hecho falta excarcelar al conductor, algo no fue necesario.
La zona de Porceyo es especialmente conflictiva y los problemas con los camiones son habituales.
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