La Vera Cruz de Gijón cumple una "vieja aspiración" y recibe al Santo Cristo de la Misericordia como nuevo titular

La Hermandad de la Santa Vera Cruz vivió este viernes un "momento muy especial". Así definió Juan Antonio Rodríguez-Pládano, líder de la cofradía, la advocación de un nuevo titular, el Santo Cristo de la Misericordia. "Ahora ya es digno de veneración por toda la Vera Cruz de Gijón; es un honor", festejó Rodríguez-Pládano tras un breve y solemne acto en la iglesia de San Pedro, celebrado a continuación de una misa oficiada por el párroco Fernando Llenín.

"Alcancemos el gozo eterno de la resurrección", manifestó Fernando Llenín al inicio del encuentro. El eclesiástico afirmó que esta "unidad" entre el Santo Cristo de la Misericordia y la Vera Cruz hará que el primero "brille con un nuevo fulgor" y que "podamos sentirlo con más fuerzas". Lo cierto es que la hermandad perseguía desde hace tiempo la citada advocación. "Era una vieja aspiración que teníamos, el poder contar con un crucificado al que rendir culto y honores en los días de la cruz", confesó Juan Antonio Rodríguez-Pládano.

De "padrino" del encuentro ejerció Santiago Gallego, vicepresidente primero de la Confraternidad Nacional de la Vera Cruz y asimismo comisario de la exposición "La Vera Cruz en el mundo", que puede visitarse hasta este sábado en la Colegiata de San Juan Bautista. La muestra reúne más de 650 medallas y emblemas. "Ojalá la devoción de la Vera Cruz se siga expandiendo y que esta imagen (en alusión al Santo Cristo de la Misericordia) afiance la fe de la ciudad y sea nuestra guía y luz", reivindicó Gallego, que hizo entrega, a modo de obsequio, de un rosario a Juan Antonio Rodríguez-Pládano, como representante de la hermandad gijonesa.

Numerosos cofrades se dieron cita en la parroquia de San José para la advocación. Era una fecha marcada en el calendario. Por poner las cosas en contexto, la Vera Cruz tiene varios titulares a los que se suma el Santo Cristo de la Misericordia. "El principal es el Lignum Crucis, una reliquia de la cruz de Cristo que se puede venerar en San Pedro", explicó Rodríguez-Pládano. También está Jesús Nazareno con la cruz a cuestas, mientras que la Virgen titular es Nuestra Señora de la Piedad.

La Hermandad de la Vera Cruz recibe al Santo Cristo de la Misericordia como nuevo titular (en imágenes) / Juan Plaza

La propiedad del Cristo de la Misericordia no varía. Seguirá siendo de San José, pero a partir de ahora la devoción se vinculará a la Vera Cruz. Tradicionalmente en estas hermandades la principal imagen suele ser un crucificado, no así en Gijón. "En algunos documentos rescatados del archivo del Ayuntamiento se dice que la Vera Cruz contaba con altar de plata, un crucificado y un calvario; ese altar desapareció con la invasión napoleónica y desde entonces nunca más hubo un crucificado en el acervo patrimonial de la cofradía", declaró Juan Antonio Rodríguez-Pládano, que también agradeció la presencia de Santiago Gallego. "Es un reconocimiento y un apoyo", señaló.

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Una Semana Santa "ilusionante"

Para la Vera Cruz el acto supone "cerrar el círculo", pues en el altar donde está habitualmente en San José, en la parte de abajo, iluminadas, están los atributos de la hermandad, que, por otro lado, ya atisba la inminente Semana Santa. "Hay ganas, ilusión y muchas novedades en la Vera Cruz", comentó Rodríguez-Pládano. "Estrenaremos, Dios mediante, trono para los nazarenos", subrayó el hermano mayor, que recalcó que esta época del año representa "el colofón al trabajo de todo un año".