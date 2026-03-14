Más de 60 jóvenes estudiantes participan en Gijón en la Olimpiada Informática de Asturias

Con más de sesenta alumnos arrancó en Gijón la nueva Olimpiada de Ingeniería Informática, primero en pruebas por equipos y luego de forma individual, para mostrar sus conocimientos sobre hardware, lenguajes de programación, hojas de cálculo, entre otros.

Participantes en la prueba. / Marcos León

La cita, que se celebró de forma paralela en Oviedo, está impulsada por los Colegios Profesionales de Ingeniería Informática del Principado de Asturias y la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón y de la Escuela de Ingeniería Informática de Oviedo y este año cumple su decimoquinta edición. La prueba se llevó a cabo en el campus de Gijón y contó con la presencia de 64 estudiantes.

Con la Olimpiada de Ingeniería Informática, destinada a alumnos de ESO, Bachillerato y ciclos formativos, se busca “impulsar las habilidades profesionales relacionadas con el sector, como la capacidad analítica, la resolución de problemas, el trabajo en equipo o la creatividad” dentro del joven alumnado participante.

La final de esta prueba se celebrará el próximo sábado en la Escuela de Ingeniería Informática de Oviedo, donde se desarrollará la prueba de robótica. Será entonces cuando se den a conocer los dos representantes de Asturias en la fase nacional, que se celebrará en el mes de abril en Valladolid.

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“Desde los Colegios Profesionales de Ingeniería Informática se apuesta por esta competencia fundamental en la educación actual. Además, otro de los objetivos es la eliminación de los prejuicios de género en el sector; algo que cada año se consolida con el aumento de participación femenina”, señalan los organizadores.