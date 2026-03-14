La Cofradía del Oricio reúne en Gijón a 200 miembros de agrupaciones gastronómicas de España y Francia

Aunque cuenta con tan sólo seis miembros, la Cofradía del Oricio, volvió a demostrar este sábado su poder de convocatoria al reunir en Gijón a 204 integrantes de distintas peñas gastronómicas de España y Francia, en un acto que tuvo lugar en el tendayu del Muséu del Pueblu d'Asturies y en el que se nombró al presidente de CajaGijón La Rural, José Ramón Fiaño, cofrade de honor de la Cofradía del Oricio.

El encuentro de cofradías gastronómicas en Gijón, en imágenes / Juan Plaza

El fuerte aguacero que cayó sobre Gijón durante los actos en el Pueblu d'Asturies, obligó a suspender el tradicional desfile de las cofradías gastronómicas, que en esta ocasión estaba previsto que transcurriera por el paseo del Doctor Fleming hacia la playa.

Los integrantes de las cofradías pudieron escuchar las palabras de agradecimiento de José Ramón Fiaño por su nombramiento como cofrade de honor en la peña anfitriona. "Llevaré ser cofrade de honor del oriciu con la satisfacción y lealtad que se merecen esta peña de amigos", señaló Fiaño tras haber resaltado que "el oriciu es cultura gastronómica".

Enmarcó su integración en esta peña dentro de la "unión con la ciudad" de la entidad de crédito que preside y su fundación, que ha promovido desde que llegó a la presidencia de CajaGijón, recordando las colaboraciones con el Ayuntamiento de Gijón en temas sociales, deportivos y culturales y también con el Sporting de Gijón. "Es una forma de devolver a la ciudad de Gijón una parte de lo que nos ha dado, y me permito aquí decir que muy posiblemente seamos la empresa de Gijón que proporcionalmente a sus beneficios más devuelve a nuestra querida ciudad", señaló.

Fiaño también recordó sus raíces gallegas por parte de padre, de Betanzos, al aludir a una de la cofradías gastronómicas que se incorporaron por primera vez este año a esta fiesta del oricio y que por tal motivo también fueron distinguidas en el acto: la Orde do Percebe Afrodixiaco de Muxía. Fue una de las ocho nuevas incorporaciones en esta edición, junto a la Cofrafía de la Excelencia de La Fabada de La Felguera, la Cofradía del Cordero a la Estaca de Pla de Lena, la orde do Calgo Galego de Murente, la Cofrafía de la Trufa del Moncayo, la Academia de Gastronomía del Camino de Santiago y la francesa Cofradie du Chipiron de Bidart.

Relevo en la presidencia

El presidente de la Cofradía del Oricio desde 2010, Alberto Fernández Hortal, anunció durante su intervención que próximamente va a dejar el cargo, que no la Cofradía del Oricio, al haberse embarcado en el proyecto para revitalizar las celebraciones en La Felguera en torno a la fabada y la cofradía vinculada a la misma. No está decidido aún quién le dará el relevo.

Entre la retahíla de cofradías gastronómicas que repitieron este año están las vinculadas al bonito de Colindres, la nécora, la anchoa de Cantabria, el vino de Rioja, la del Desarme, a distintos quesos como la del gamoneu y la del idiazaban, al orujo de Liebana, al espárrago, a los nabos, al hojaldre y al centollo, entre otras, como la Orden del Sabadiego.

El acto contó con la presencia del primer teniente de alcaldía, Jesús Martínez Salvador, quien indicó a los cofrades que "la mesa es la mejor forma de conocer la historia y cultura de un pueblo y, por tanto, vosotros sois los mejores representantes", resaltando que en Asturias "tenemos la mejor despensa del mundo, con los productos del mar y de la montaña".

En la jornada la Cofrafía del Oricio también otorgó reconocimientos a la sidrería La Tonada y a los dueños de la sidrería Yumay de Avilés.

Tras la foto de familia, para la que los asistentes posaron en la bolera del Pueblo de Asturias, se dispersaron por establecimientos hosteleros de la zona hasta la hora de la comida de hermandad en los salones de un hotel próximo con oricios, fabada y arroz con leche de menú. La fuerte lluvia impidió el tradicional desfile, pero no pudo aguarles la fiesta.