Más facilidades para llegar a Gijón en transporte público desde el corredor interior del oriente de Asturias

Más facilidades para llegar a Gijón desde el corredor interior del oriente de Asturias. A finales de marzo, desde el lunes día 30, habrá dos nuevas frecuencias de ida y vuelta, solo en días laborales, desde Cangas de Onís hasta el Hospital de Cabueñes, lo que permitirá "facilitar el desplazamiento al complejo sanitario", señalan desde el Consorcio de Transportes de Asturias (CTA).

La nueva ruta tendrá salidas de lunes a viernes a las 9.15 horas y a las 15.45 horas desde Cangas de Onís. La idea es que dé servicio a 21 localidades de los concejos de Cangas de Onís, Parres, Piloña y Nava. Las principales paradas previstas en el recorrido son las siguientes: Cangas de Onís, Arriondas, Hospital del Oriente de Asturias, Sevares, Villamayor, Infiesto, Infiesto-Ramón y Cajal, Ceceda, Gijón-Escuela de Ingenieros, Campus de Viesques-Aulario, Edificio de Energía, Universidad Laboral, Hospital de Cabueñes y estación de autobuses de Gijón.

Los horarios de regreso desde Gijón están previstos a las 12.00 horas y a las 19.15 horas. "La ampliación de las conexiones con el hospital busca facilitar la llegada de la población del oriente a consultas, pruebas o visitas en el centro sanitario gijonés", explican desde el Principado.

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El servicio de autobús se incluye en el programa de la tarjeta Conecta para moverse por toda la región por un máximo de 30 euros al mes.