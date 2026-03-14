Gijón consolida la ciudad de los próximos cincuenta años

Pasar de la planificación a la realidad. Es en lo que está inmersa Gijón/Xixón, a través de diversos proyectos llamados a capitanear la mayor transformación de la estructura urbana en los últimos cincuenta años. Y es una evidencia sustentada en datos tan clarificadores como que el Ayuntamiento cerró 2025 con el 82% del presupuesto destinado al crecimiento de la ciudad ya licitado. Dicho de otra manera, 8 de cada 10 euros destinados a que Gijón crezca ya están en marcha.

Y no solo es cuestión de crecimiento, sino de calidad de vida. Este es el verdadero pilar sobre el que se asienta la transformación y así lo avala el último estudio del Instituto de Estudios Económicos, que sitúa a Gijón/Xixón como el tercer municipio con menor presión fiscal normativa sobre sus habitantes.

Dos datos irrebatibles, que van de la mano de una serie de hechos que apuntalan el verdadero crecimiento. Uno de los más importantes, sin duda, es la apertura del paseo de Naval Azul. Hace un año, en este mismo suplemento dedicado al municipalismo, se detallaba el proyecto. Ahora, un año después, el Natahoyo ha recuperado más de 20.000 metros cuadrados de paseo y zonas verdes junto al mar. Una adecuación fundamental para los vecinos y vecinas, a la espera de la finalización del Plan Especial, cuya tramitación sigue su curso natural y que permitirá impulsar el ansiado polo de base tecnológica vinculado, principalmente, a la Economía Azul.

Una de las actuaciones más relevantes es la apertura de Naval Azul

Naval Azul simboliza un antes y un después, pero no será el único cambio dirigido a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía de la zona Oeste.

El Ayuntamiento ha adjudicado ya las obras para la construcción del esperado pabellón deportivo de La Calzada, con una inversión que supera los dos millones de euros, además de derribar la nave de Flex y liderar la adquisición del espacio para poner a disposición de los vecinos y las vecinas un aparcamiento de 150 plazas. Y también se ha renovado el histórico edificio de Vicasa, preparado ya para su nueva vida como albergue de peregrinos, con una financiación municipal reforzada también con fondos europeos financiados por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Más de 70.000 m² nuevos para la ciudadanía

Si hablamos de la creación de nuevos espacios para la ciudadanía, no podemos obviar la adquisición de La Isla, por 1,9 millones de euros, que permitirá completar la expansión del Jardín Botánico Atlántico, además de reforzar el patrimonio municipal con una joya natural y arquitectónica, con un edificio protegido. Se abrirá al público los días 25 y 26 de abril, con motivo del aniversario del museo verde.

A Naval Azul y a La Isla, se suman también los más de 18.000 m² de la Playa Verde de El Rinconín, cuya adecuación, basada en el proyecto ganador del concurso de ideas "Brisa Marina", ya está en marcha para abrir el espacio a la ciudadanía en verano. Tres operaciones que blindan la ciudad como un espacio moderno y amable. Es también una ciudad segura, que ha inaugurado recientemente la Jefatura de Policía Local más puntera de España, y que apuesta por la sostenibilidad a través de una de las flotas de autobuses más modernas del país, gracias al plan de renovación impulsado en este mandato, y que bate récord de pasajeros mes a mes.

El corazón del modelo cultural será Tabacalera, con 21 millones de inversión

Ciudad de cultura

Bajo el paraguas de una transformación urbana sin precedentes, la cultura es otro de los barómetros reales del cambio. Y uno de los ejemplos más ilustrativos lo encontramos en El Palacio de San Andrés de Cornellana. En 2024 el actual gobierno reconvirtió este edificio histórico abandonado en una residencia de artistas, que tras varias convocatorias, se ha convertido en un referente nacional y en un equipamiento fundamental para el tejido cultural gijonés y para el barrio de Contrueces en el que se integra. El éxito de El Palacio toma forma a través de proyectos como el de Mónica Mura, que se exhibirá en abril en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza.

Aunque si hablamos de cultura, a nadie se le escapa que el corazón del modelo gijonés será Tabacalera. Diez años después de la consolidación del edificio, la ciudadanía podrá ver por fin obras en su interior gracias a la mayor inversión en cultura de la historia, 21 millones de euros. Una cifra que hará posible que la ciudad tenga por fin un gran centro de arte a la altura de su bagaje y legado cultural. Las obras de Tabacalera son un hecho más, que redibuja el mapa de una ciudad que ya no se conforma, sino que aspira a ser un referente del perfecto equilibrio entre tradición y vanguardia.

Todas estas referencias bastan para dibujar el crecimiento que está experimentando Gijón/Xixón, una transformación no vista en décadas. La ciudad pasa ahora de los proyectos y las propuestas a los hechos y las realidades.