Gijón estrecha lazos con la industria audiovisual en el Festival de Málaga
"Estos encuentros permiten seguir consolidando el papel del FICX dentro del circuito cinematográfico”, destaca Oliver Suárez
Gijón estrecha lazos con la industrial audivisual. Ese fue el objetivo de la comitiva gijonesa que aprovechó la celebración del Festival de Málaga para mantener encuentros profesionales para conocer nuevas tendencias y proyectos, y explorar vías de colaboración. “Este tipo de encuentros nos permite compartir experiencias, detectar nuevas oportunidades de colaboración y seguir consolidando el papel del FICX dentro del circuito cinematográfico”, destacó Oliver Suárez, presidente de Divertia.
La visita, en la que el concejal estuvo arropado por Alejandro Díaz Castaño, director del FICX; y Tito Rodríguez, programador del FICX, sirvió para visitar el espacio de negocio, promoción y networking de MAFIZ (Málaga Festival Industry Zone), el área de industria del festival andaluz, donde está presente la Asturias Paraíso Natural Film Commission. Aprovecharon para mantener un encuentro con la coordinadora del espacio, Annabelle Aramburu, experta en el sector audiovisual iberoamericano, para analizar "los principales retos que afronta actualmente la industria en términos de audiencias, especialmente en relación al público joven".
Fruto del encuentro con Aramburu se acordó la creación de "un grupo de trabajo conjunto entre ambos festivales con el objetivo de desarrollar iniciativas que vinculen a los más jóvenes con el cine".
La comitiva local también pudo conversar con Juan Antonio Vigar, director del Festival de Málaga, quien aseguró que “la conexión de los Festivales de Málaga y Gijón con sus respectivas ciudades es una de las claves del éxito de los mismos y hay que seguir trabajando en esa línea“.
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