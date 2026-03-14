"Los hombres se llevan la fama y yo trabajé más que cualquiera": el alegato de Adelina Estrada San Miguel, protagonista del "Homenaje a la mujer rural" de Gijón

Arropada por familiares, amigas, vecinas y conocidas, Adelina Estrada San Miguel disfrutó este sábado de una jornada que siempre permanecerá en su memoria. La protagonista del "Homenaje a la mujer rural" no dejó de recibir besos y abrazos de felicitación en un encuentro celebrado en el restaurante La Carbayera de Granda e impulsado por la vocalía de la mujer de la Federación de Asociaciones de Vecinos Rurales "Les Caseríes", entidad que entregaba el galardón. "Me siento muy querida y apreciada", confesó Adelina Estrada, de 80 años de edad y residente en Granda, que resumía su vida en pocas palabras. "Fue trabajar, trabajar y trabajar", señaló.

Aunque nacida en Bimenes, la homenajeada se siente una gijonesa más. Ya jubilada, dedicó toda su trayectoria a la ganadería. Se asentó en la ciudad tras casarse con José Manuel Álvarez y la finca en la que continúa viviendo se convirtió en su modo de ganarse el plan. La familia llegó a tener 3.000 gallinas y 120 vacas. Se dice pronto. "Con las gallinas la cosa era más fácil, pero con las vacas era más dura; madrugábamos mucho para tener lista la leche y luego teníamos faena para todo el día", rememoró Adelina Estrada, que asimismo reivindicó el papel de la mujer en el mundo rural. "Los hombres se llevan la fama pero yo trabajé más que cualquiera", subrayó.

"Es un acto muy guapo", ensalzó la Alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, nada más saludar a Adelina Estrada San Miguel. La regidora apuntó que la homenajeada "representa el espíritu de la mujer rural que tenía que sacar adelante la casería". "Ahora eres famosa", bromeaba Moriyón, que llegó con la lección aprendida sobre la trayectoria de Adelina, en alusión al reportaje que protagonizó esta última en LA NUEVA ESPAÑA. Adelina replicó con sorna. "¿Metí mucho la pata, fía?", decía.

Asistentes al homenaje. / Juan Plaza

Alrededor de 150 comensales se dieron cita en La Carbayera de Granda para agasajar a Adelina Estrada San Miguel, feliz como una perdiz y muy bien acompañada por sus hijas Raquel, María y Belén Álvarez y por su nieta Lucía Rodríguez. Carmen Moriyón ensalzó precisamente el sacrificio que realizó Adelina para que sus hijas estudiasen una carrera. Adelina no pudo hacerlo. Eran otros tiempos. "Vio esos sueños cumplidos", destacó la Alcaldesa, que también reivindicó el "esfuerzo tremendo de las presidentas de las vocalías de la mujer por mantenerlas vivas".

"Que no abandonen el campo"

No todo el camino fue de color de rosa para Adelina Estrada, que superó un cáncer de mama y volvió al campo, a su ganado, como si nada. La homenajeada animó a las nuevas generaciones a luchar por lo rural, por el campo. "Que no lo abandonen, que es una pena", manifestó la vecina de Granda, que agradeció la distinción de "Les Caseríes" y elogió a su vez a las asociaciones por pelear siempre por mejoras en las parroquias. "Antes la zona rural estaba muy abandonada, era como tercermundista", sostuvo.

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"Adelina es un ejemplo y se merece este reconocimiento", aseveró, por su parte, Ana Rivero, presidenta de las vocalías de la mujer de la Federación rural. Adelina, a la que no se le borraba la sonrisa de la boca, exprimió cada instante del homenaje. Estaba rodeada de los suyos y "emocionada", como ella mismo admitió antes de que el cariño que le profesaban tuviese una pausa para el momento de comer. Un multitudinario encuentro para rendir tributo a una Adelina Estrada San Miguel cuya vida ligada al campo, y llena de dedicación, tiene premio.