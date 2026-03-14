Homenaje en el Poex de Gijón a Xuan Bello, "escritor que representa la literatura moderna en lengua asturiana"

"Siempre tuvo una elegancia personal en su propia escritura y también como persona, que generó en todos respeto, tanto entre los que estaban de acuerdo con las cosas que defendía como entre los que no". Jaime Priede, director del festival de poesía en Xixón Poex, se refirió así a Xuan Bello, uno de los referentes de las letras asturianas fallecido el pasado 29 de junio a los 60 años y al que este sábado el Ateneo Obrero de Gijón y el Poex rindieron un homenaje en el marco de este festival, en el Centro de Cultura Antiguo Instituto de Gijón.

El encargado de glosar su figura fue Ramón de Andrés, profesor de Filología Asturiana y Española en la Universidad de Oviedo, quien resaltó "la importancia que tiene Xuan Bello dentro de la historia de la literatura asturiana, que no se reduce nada más a la historia reciente de lo que llamamos el Surdimientu, que empezó en el año 74-75, sino que es una figura que tiene luz propia en la historia total de la literatura asturiana. Xuan Bello es un escritor que representa la literatura moderna en lengua asturiana".

El de este sábado fue uno más de los homenajes que ha recibido Xuan Bello tras su prematura muerte. El Ateneo Obrero de Gijón ya le rindió uno el pasado 7 de febrero, en el que se exhibió un audiovisual que volvió a mostrarse ayer con testimonios de amigos, imágenes de su vida y que concluye con el recitado por Martín López Vega de un poema que se titula "Voy a casa de Xuan con unas semillas que le traje de Lisboa".

Asistentes al acto, que se celebró en el Centro de Cultura Antiguo Insituto de Gijón. / Juan Plaza

El presidente del Ateneo Obrero de Gijón, Luis Pascual, señaló sobre Xuan Bello que "desgraciadamente hasta que no faltan las personas físicamente, no nos damos cuenta de su importancia, y yo creo que cada vez nos estamos dando más cuenta. Era una persona con un perfil muy abierto, un humanista asturiano, porque incluía muchos campos del saber, un gran creador, un gran conversador, un gran polemista, articulista, cumplía un perfil muy amplio. Dejó un poso tanto intelectualmente como físicamente con una importantísima obra que, además, es el valor añadido que queda de él".

El director del Poex añadió que "era de justicia darle este pequeño abrazo allá donde esté y hacerle este homenaje", recordando no sólo su relevancia como escritor en lengua asturiana, sino su apoyo y colaboración con el festival Poex desde su primera edición, con participación en el mismo como presentador y como autor y también aconsejando al director, apuntó Jaime Priede.

"Adréi"

Priede recordó en su intervención una anécdota que a su juicio refleja cómo era Xuan Bello: "cuando salió el primer número de la revista ‘Adréi’, que dirigió Xuan con Berta Piñán, lo acompañé a buscar las cajas con las revistas para llevarlas a su casa y distribuirlas al día siguiente". El coche en el que iban a la imprenta se cayó en una zanja. Allí lo dejaron. "Lo que hubiera sido una tragedia, en el caso de Xuan, con toda la calma del mundo, fuimos andando, llevando en varios paseos las cajas y parando a tomar algo de vez en cuando. Y, sabe Dios a qué hora por la noche acabamos. Eso refleja muy bien lo que era Xuan, esa tranquilidad, esa calma, donde todo tenía solución. En aquel momento lo importante era ‘Adréi’, no el coche".

El escritor asturiano recibirá más homenajes. La Consejería de Cultura le dedicará a Xuan Bello la Selmana de les Lletres de 2027.