Inician una recogida de firmas por Internet contra el cierre a los perros de la playa de El Rinconín en Gijón

La prohibición de que los perros puedan bajar a la playa de El Rinconín, que hasta ahora estaba habilitada para tal fin durante el verano por el Ayuntamiento de Gijón ha motivado una recogida de firmas en Internet en contra de la medida. Hasta el momento ya van más de 1.250.

La iniciativa la promueve una vecina de Gijón a través de la web change.org, en la que se pueden crear peticiones ciudadanas. En este caso para "evitar el cierre de la playa para perros del Rinconín en Gijón". Quieren que el Ayuntamiento mantenga abierta esa playa para los perros en los meses estivales.

La prohibición de la entrada de los canes a la playa de El Rinconín se prevé que se incorpore a la Ordenanza de Protección y Bienestar Animal del Ayuntamiento, tras haberse aceptado una alegación presentara por un técnico de la Consejería de Medio Rural del Principado, apoyándose en informes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) sobre el efecto pernicioso de los orines de los perros en la biodiversidad.

La creadora de esta petición ciudadana señala que "la posible desaparición de este espacio preocupa a muchos vecinos de la ciudad, así como a visitantes de otros lugares de Asturias que acuden a esta playa canina", en la que hasta ahora los perros podían acceder al mar en verano.

Bañistas y perros en la playa de El Rinconín. / Luisma Murias

Para esta vecina de Gijón, tener una playa donde los canes "puedan refrescarse, correr y moverse con libertad no es un capricho: es una necesidad para su bienestar", debido a que el calor veraniego puede llegar a ser "peligroso" para los perros si no tienen donde refrescarse.

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La peticionaria añade que "la playa para perros del Rinconín se ha convertido con los años en un punto de encuentro para vecinos y visitantes de toda Asturias. Personas de lugares como Oviedo y otras zonas cercanas vienen expresamente a esta playa canina de Gijón para disfrutar de un espacio donde perros y personas conviven con respeto".

La petición ya ha recibido más de 8.000 visualizaciones.