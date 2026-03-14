El mero, "como tiene que ser" en Casa Ataulfo

Cuando se trata de conocer una sidrería tradicional y cómo se come en Asturias, visitar Casa Ataulfo es imperativo. En pleno centro de Gijón, el establecimiento destaca por la calidad de su género. En la popular casa de comidas se sirven pescados y mariscos frescos del Cantábrico, "como tienen que ser".

Sidra JR, la sidra de Ataulfo / Cedida a LNE

Uno de los pescados frescos y del Cantábrico que más se recomiendan en Ataulfo es el mero. Se cocina a la plancha para que así conserve todo su sabor y, acompañado por patatas en rodajas, seduce a quien lo prueba. Otros pescados que también causan sensación son el virrey, el besugo, la merluza o el pixín. En su punto, a la plancha o al horno, cada uno de ellos es plena garantía de satisfacción.

Dentro de la larga lista de mariscos, las langostas, las cigalas, las navajas o los bígaros nunca faltan en Ataulfo. Tampoco fallan a la cita los oricios, ahora en temporada, el bugre o los centollos, siempre presentes en cualquier mariscada.

La sidra es protagonista indispensable en Ataulfo. El maridaje perfecto viene de la mano de JR. Tanto JR tradicional como Sed de PKDO DOP se escancian en el restaurante como manda la tradición y complementan a la perfección cualquiera de los platos que se sirven en Ataulfo.