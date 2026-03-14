Un Miguel Ríos en plena forma ofrece su "Último vals" en el teatro de la Laboral: "Me veré obligado a despedirme a la francesa"

Hace más de veinte años que se subió por primera vez al escenario de la Universidad Laboral, en los bises de un concierto de Víctor Manuel, junto a Ana Belén, pero hacía mucho que Miguel Ríos (Granada, 1944) no visitaba la capital marítima del Principado. Lo hizo en el mismo teatro para ofrecer "El último vals", el título de su último disco que da nombre a su enésima gira de despedida. Y ante un auditorio lleno que vibró desde el "Bienvenidos" con el que abrió el concierto hasta el broche con el "Himno de la alegría" de un rockero con cuerda para rato.

Pero recital del veterano cantautor granadino, que hace 64 años grabó su primer disco, fue una velada de confesiones entre canción y canción. "Aquí tuve mi primer sueldo profesional en la Sala Acapulco", desveló Miguel Ríos, que cuando empezó en la música hace ya más de seis décadas, cuando le llamaban "Mike Ríos, el rey del twist", se decía que el rock estaba muerto.

El concierto de ayer fue un repaso a esa trayectoria. Recordó sus primeras citas en Gijón, desde el festival de la Costa Verde a los bailes de Somió cada verano pasando por la plaza de toros de El Bibio y los grandes conciertos de El Molinón. "Volvemos a la carretera con la alegría que da la empatía", compartió con el entregado público.

Del nuevo disco se escucharon en la Laboral temas como la balada "Oro irlandés" o "No es la tierra, estúpido eres tú", dedicada esta última a Donald Trump. Se refirió al presidente de Estados Unidos como "el matón planetario" por sus políticas medioambientales. No faltó, claro, "El último vals".

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El concierto contó con grandes clásicos, como "Mientras el cuerpo aguante", "Blues del autobús", "Los viejos rockeros", "Vuelvo a Granada", "En la rampa de salida" o "Santa Lucía", estas últimas ya en los bises de su parada en Gijón dentro de una gira que terminará en Madrid el 8 de diciembre. Será el final. O no, como tantas veces. Ya lo dijo Miguel Ríos en estas páginas antes de su visita a la Laboral. "Yo agoté hace 16 años el comodín de la despedida y me veré obligado a despedirme a la francesa", bromeó el viejo rockero.