El nuevo cómic "Aitor Menta y la tienda de mascotas exóticas", quinto título de la serie Súper Lucía, llena en el Corte Inglés de Gijón

El Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Gijón acogió ayer por la tarde, y ante numeroso público, la presentación del cuento "Aitor Menta y la tienda de mascotas exóticas", el quinto título de la serie Súper Lucía, en un acto organizado que estuvo impulsado por la asociación Es Retina.

La cita contó con la presencia del concejal de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación del Ayuntamiento, el popular Guzmán Pendás; del presidente de la Asociación Es Retina, Andrés Mayor Lorenzo; así como de los autores de la obra: el guionista Jesús Delgado y el ilustrador Fran Fuego.

Público en la cita. / LNE

Uno de los momentos centrales de la tarde fue la presentación y estreno en Gijón del cortometraje “Súper Lucía y las gafas mágicas”, dirigido por Jorge Bazo e Ignacio Carmona. Los autores tomaron la palabra en el acto de ayer para explicar "el proceso creativo y el objetivo de esta pieza audiovisual, que amplía el universo de Súper Lucía y refuerza los mensajes de inclusión, hábitos saludables y sensibilización sobre la baja visión".

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"El proyecto Súper Lucía forma parte de la iniciativa impulsada por Es Retina, que trabaja en el acompañamiento y apoyo a personas y familias afectadas por retinosis pigmentaria, enfermedad de Stargardt y otras patologías que provocan baja visión. A través de relatos, ilustraciones y ahora también del lenguaje audiovisual, la saga busca acercar estas realidades al público infantil y juvenil de manera accesible y educativa", resaltan los promotores.