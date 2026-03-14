Sofía Castañón regresa tras doce años a la poesía en asturiano en el seno del Poex de Gijón

El Festival Poesía en Xixón (Poex) vivió este viernes el regreso editorial de Sofía Castañón a la lengua asturiana. Ocurrió en la sede ubicada en el café-librería Toma 3, donde la autora compartió un adelanto de su nuevo trabajo, "Esti amor asturfalante", galardonado con el XXXI Premio Xuan María Acebal de Poesía. Fue la primera vez que los versos incluidos en el poemario se recitaron en público; en ellos se habla de maternidad, de vida, de muerte o de belleza. Según confesó la autora, en este tomo, que significa su vuelta a la escritura en la llingua tras doce años, se ha permitido "hacer lo que me dio la gana" y la opción de plasmarlo en la lengua regional "no fue escogida", sino que surgió naturalmente al ser esta ya la suya de escritura habitual.

En el acto, además de recitarse estrofas, se ofreció un diálogo con el músico y escritor Xaime Martínez, que definió al manuscrito como una especie de "Pura Pasión", de la Premio Nobel de Literatura Annie Ernaux, pero "vista a través de una mujer millennial, de Gijón, que habla asturiano".

Durante la conversación, Castañón desgranó el proceso vital que ha dado forma a este libro, que se publicará oficialmente en apenas dos meses. Castañón reconoció haber sentido la "responsabilidad" y el "orgullo" que conlleva un galardón del prestigio del Xuan María Acebal, una distinción que entronca con la gran tradición literaria de Asturias; también, estar "un poco nerviosa" por el hecho de este regreso y de dar vida por primera vez en público a las letras plasmadas en el papel del manuscrito, que se dio a conocer en el segundo día de festival poético.

Respecto a la libertad que cita haber ejercido al momento de manejar la pluma, la poeta y exdiputada del Congreso por Asturias defendió la necesidad de "asumir riesgos", incluso el riesgo al "yerru" (el error), con tal de alcanzar una expresión auténtica que, según sus propias palabras durante el diálogo, tiene su parte "hondamente política".

Para Martínez, la obra de Castañón es, ante todo, “un libro sobre el amor, pero un amor muy enraizado en la tierra y en la lengua que se habla”. Martínez también aprovechó para reivindicar el papel del POEX como un espacio de resistencia cultural. Según el presentador, el festival representa una política cultural de primer nivel tanto en Asturias como en el Estado español, ya que tiene la virtud de “poner en el centro poéticas que están en las periferias y que, de hecho, quieren estar en las periferias”, generando sinergias y diálogos que rara vez se ven en los circuitos comerciales tradicionales.

El POEX no se detuvo en el Toma 3. La jornada del viernes completó un tríptico de actividades cuyas otras dos patas se ofrecieron en el Antiguo Instituto. La instalación cultural acogió un acto de Jordi Doce, donde compartió fragmentos de "La insistencia", en un diálogo con Fernando Menéndez que profundizó en la persistencia del lenguaje poético; le siguió Martín López-Vega, quien presentó su antología "Ábrete, Sésamo. Poemas nuevos y escogidos (1994-2024)", acompañado por la poeta y periodista Laura Casielles.