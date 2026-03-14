El torero José Luis Palomar, protagonista en la peña Astur
El matador de toros, ya retirado, compartió confidencias con los aficionados
C. T.
El matador de toros José Luis Palomar fue el protagonista ayer de una nueva cita del ciclo cultural taurino de la Peña Astur con una conferencia en el salón de actos de Caja Gijón La Rural. El diestro estuvo acompañado por el presidente del colectivo, Dionisio Montero.
"El difícil camino a la gloria taurina" fue el título de la conferencia de Palomar, matador de toros que formó parte de la llamada "Corrida del Siglo" en Las Ventas. Fue el 1 de junio de 1982, martes, cuando José Luis Palomar junto a Luis Francisco Esplá y Francisco Ruiz Miguel salieron los tres a hombros en Madrid junto al ganadero Victorino Martín.
El diestro compartió confidencias con los aficionados y recibió un premio de la peña Astur. El ciclo cultural se rematará el próximo viernes de la mano de Domingo Delgado de la Cámara, al que la peña rendirá homenaje "por la gran colaboración" que desde hace muchos años lleva prestando al colectivo taurino gijonés.
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