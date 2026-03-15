"¿A quién hacen daños los árboles?": la "pena" vecinal en Gijón por el chasco del bosque del Solarón

Los rescoldos de la paralización de la plantación de árboles en el Solarón, prevista para hoy domingo, también se palpan a pie de calle. Y de césped, como el que tiñe de verde la parcela en la que iba a tener lugar ayer una actividad comunitaria que, por el momento, queda aplazada "sine die" después de que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) exigiese, a través de Gijón al Norte, su suspensión, al considerar que podía "interferir" en el futuro desarrollo urbanístico del ámbito. Los vecinos y habituales del entorno lamentaban ayer la decisión de Adif. "Es una pena", señalaron, a la par que afearon que no haya movimiento en la zona teniendo en cuenta que aún queda para los trabajos del plan de vías afecten al Solarón. "Falta mucho tiempo para el desarrollo", indicaron.

"Pena" vecinal en Gijón por el chasco del bosque del Solarón (en imágenes) / Juan Plaza

Covadonga Sánchez y Jesús Ordóñez, matrimonio, paseaban ayer junto a la perra "Chispi" a la vera del prado donde iba a celebrarse hoy domingo la plantación colectiva. La primera no se mostró de acuerdo con la cancelación. "Lo del plan de vías es a largo plazo, no sabemos cuándo se hará y, mientras tanto, mejor que planten", sostuvo Sánchez, para quien hay que priorizar la zona verde sobre los edificios en el Solarón. Por ahí va el proyecto, de hecho.

"En el centro faltan zonas verdes donde poder pasear tranquilamente sin tráfico", declaró Covadonga Sánchez, mientras Jesús Ordóñez observaba a lo lejos el viaducto de Carlos Marx. "¿Van a quitar el puente ese?", preguntaba Ordóñez, que acto seguido miró al huerto urbano. "Cuando se hizo esto nadie dijo nada", comentó, en una línea similar a la expresada hace unas fechas por el popular Rodrigo Pintueles, edil de Medio Ambiente, que remarcó que esa actuación, por ejemplo, no supuso ningún problema. Como sí ha acabado siendo la plantación de arbolado.

"Veo mal que se paralice, ¿a quién hace daño esto?", subrayó Pedro González, residente en la calle Pola de Siero, a unos metros del Solarón. Para González, de La Felguera pero afincado en la ciudad, la colocación de arbolado serviría para "adecentar" la zona. "Es un espacio vacío", manifestó sobre la parcela, en la que ya se habían acometido labores previas de cara a la actividad fijada para este domingo. El vecino expresaba cierta resignación ante lo ocurrido. "Es una pena, ¿qué se le va a hacer?", aseveró Pedro González, que abogó por no tumbar iniciativas de este estilo en tanto en cuanto las obras del plan de vías en el Solarón no son, ni mucho menos, inminentes. "El día que se edifique, pues que metan la pala", aseguró.

Una recreación del bosque urbano que se plantea para el Solarón, / Lne

Pese a constituir un nuevo desencuentro gijonés con Adif, Rodrigo Pintueles también puso el foco en la política municipal. Afirmó el concejal que hubo una "bochornosa complicidad de una representación de grupos municipales a diestra y siniestra" para frustrar una actividad medioambiental que "se ha pretendido convertir en un conflicto institucional".

A nivel vecinal, sea como fuere, no ha gustado el aplazamiento de la plantación. "Los árboles nunca sobran; todo lo que sea ponerlos es estupendo para Gijón", insistió Rafael Méndez, que ayer charlaba con su mujer Loli del Val precisamente del Solarón y su futuro panorama. "Quedaría más guapo si no se construye", ahondó del Val. Méndez, por su parte, no estaba demasiado de acuerdo en que se pusiesen trabas a una actuación y a otras se les diese vía libre. "Supongo que quitar un huerto será más fácil que unos árboles", ironizó.

"Una de las cosas que más echamos en falta aquí son árboles", opinaba Óscar González desde la calle Sanz Crespo. Él lo tiene claro. "El Solarón debe ser un pulmón verde; este entorno ha ganado calidad de vida desde que está así", reivindicó. Su pareja, Leticia González, estaba en sintonía. "Es una pena que se haya cancelado la plantación por planes futuros; creo que, si se necesitase, luego se podrían mover a otro sitio", valoró la gijonesa tras el chasco de un bosque urbano que, por lo pronto, tendrá que esperar.