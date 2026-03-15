Gijón mostrará su devoción por San José este jueves: horario y recorrido de la solemne procesión

La Cofradía de Nuestra Señora del Carmen impulsará este jueves, 19 de marzo, la procesión solemne por San José. La cita será a las 20.15 horas. El recorrido partirá de la iglesia de San José, donde previamente, a las 19.30 horas, tendrá lugar una eucaristía.

La comitiva irá por las calles Álvarez Garaya, Felipe Menéndez, Marqués de San Esteban, Zamora, Linares Rivas, Blanca de los Ríos, plaza del Carmen, calle del Carmen y Pedro Duro. Para las 21.30 horas está previsto el regreso a la parroquia. Además, este lunes, martes y miércoles, habrá un triduo a San José a las 19.30 horas.

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El pasado año, Gijón se volcó para mostrar su devoción por San José. Numerosos fieles siguieron con atención la procesión, acompañando a los integrantes de la Cofradía de Nuestra Señora del Carmen y a miembros de otras entidades, que tampoco quisieron perderse una cita llamada a convertirse en una tradición. "Para ser la primera vez, ha sido impresionante", agradecía Álvaro Fernández, hermano mayor de la Cofradía del Carmen.