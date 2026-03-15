Jaime Fernández-Paíno, director general de Alcaldía: "La Europea va a llegar, eso es una buena noticia para Gijón y un error muy grave pensar que esa llegada va en contra de alguien"

Jaime Fernández-Paíno Sopeña (Gijón, 1993) no pertenece a la Corporación ni a la Junta de Gobierno pero es hombre clave en la vida municipal gijonesa. Lo fue como firmante en nombre de Foro del pacto de gobierno con el PP y lo ha sido en los mil días que lleva Carmen Moriyón gobernando desde su puesto como director general de Alcaldía, Coordinación y Proyectos de Ciudad. Su último movimiento, esta misma semana, ha sido cerrar el convenio para ejecutar la demolición del puente de Carlos Marx como primera obra de la futura estación intermodal de Moreda.

Después de veinte años pidiendo una estación. ¿Por qué tenemos que alegrarnos de que nos tiren un puente?

El escepticismo es comprensible. Hay una generación entera de gijoneses que no saben lo que es tener una estación de tren en su ciudad. También es importante que esa generación sepa que la persona que más ha hecho por corregir esa situación es Carmen Moriyón. Lo de esta semana es una buena noticia porque es un primer paso. Carmen Moriyón fue la que negoció, tramitó y firmó un convenio que fue la mayor inversión pública de la historia de Gijón puesta sobre un papel. Y ese convenio se rompió cuando el PSOE pasó a gobernar las tres administraciones y decidió romperlo. Moriyón volvió a la Alcaldía prometiendo que ella no iba a hacer lo mismo para que no hubiera más retrasos. Esa decisión política es la que nos permitió afrontar este mandato urgiendo a las otras dos administraciones a que Gijón tenía que ver algún avance. Tenía que ver, como suele decir la Alcaldesa, máquinas trabajando. Lo prioritario era tirar un puente que parte cuatro barrios en dos y que ya no salva ningunas vías, porque no existen.

Estamos hablando de, con suerte, ver máquinas a finales de año empezando una obra de 33 meses. ¿Para cuándo la estación entonces?

Aunque sea lo más visible, las obras no son solo para tirar el viaducto, hay mucho más. Evidentemente, lo que Gijón quiere, necesita y exige es que las obras de la intermodal empiecen ya. Pero eso no depende del Ayuntamiento, depende de la voluntad política de otras administraciones. Fundamentalmente del gobierno de España pero también del Principado, como competente en la estación de autobuses.

¿Saben si haya avances en la redacción del proyecto y del nuevo convenio integral del plan de vías?

Las tres administraciones hemos acometido el convenio de Carlos Marx con la idea de poder ir adelantando obras mientras se cierra todo lo que corresponde a la estación intermodal. Esa es la filosofía con la que hemos trabajado.

"En Príncipe de Asturias ahora vivimos en la mentira inventada por el PSOE de que el Ayuntamiento puede parar los camiones"

Estamos hablando del mismo Ministerio que guarda silencio ante el vial de Jove.

El vial de Jove ahora ya solo tiene un nombre, que es fraude electoral que se cometió en 2023. Ahora tenemos que hablar de los accesos a El Musel. En el convenio de Carlos Marx hemos trabajado con Adif con una lealtad y un entendimiento que echamos en falta en otras áreas, casi del mismo departamento o por lo menos del mismo gobierno de España. En los accesos a El Musel a Gijón ya no le quedan palabras en el diccionario para decir que es inaceptable que mil camiones pasen todos los días por medio de La Calzada. Al tiempo, ahora vivimos en la mentira inventada por el PSOE de Gijón de que el Ayuntamiento, o el Ayuntamiento con el Principado, o el Principado con el Ayuntamiento, pueden parar los camiones en Príncipe de Asturias. Es falso. Hace unas semanas estuvieron técnicos del Ministerio pintando rayas en Príncipe de Asturias. ¿Por qué? Porque es suya. Y Gijón sigue sin saber qué opina el Puerto de esa propuesta peregrina de que el Ayuntamiento ponga cinco patrullas de la Policía Local en la rotonda de Foro y parar los camiones que vengan de la autopista. ¿A dónde irán esos camiones? No sabemos.

¿De verdad la Alcaldesa de la decimosexta ciudad de España no puede hacer más que mandar cartas al Ministerio?

Ha hecho bastante más que eso. En cada oportunidad que ha tenido de reivindicar la urgencia y el problema de salud pública que suponen los camiones pasando por La Calzada, lo ha hecho. Sea cual sea el altavoz, sea cual sea la tribuna, ha reclamado una solución inmediata a los accesos a El Musel. Cabe preguntarse si el Partido Socialista, que se presentó a las elecciones diciendo que iba a licitar un vial soterrado de doscientos y pico millones de euros, no tiene ningún mecanismo de interlocución con un ministerio de su mismo signo político.

Jaime Fernández-Paíno, con el puente de Carlos Marx al fondo. / Marcos León

¿Está el informe que el Ayuntamiento quiere enviar al Defensor del Pueblo?

Está elaborándose. Confiamos en tenerlo pronto pero es un informe complejo con muchas implicaciones.

¿El mensaje es que estamos ante un problema de salud pública?

Es un problema de circulación, es un problema de convivencia en el propio barrio, es un problema de movilidad y, efectivamente, es un problema de salud pública. Incluso puede ser un problema de tipo urbanístico, puesto que el vial de Jove venía en el Plan General que tenemos aprobado. Son muchas derivadas y es importante plantearlo con seriedad. Ese es el encargo que hizo la Alcaldesa.

Hablaba de la lealtad de Adif en el trabajo de plan de vías. Pero es el mismo Adif que parece que nos la quiere liar con la barrera ferroviaria de El Lauredal y que prohibe a Medio Ambiente plantar árboles en el Solarón.

Aquí yo lo que tengo que decir es que nosotros hemos trabajado con Adif con una lealtad y una buena relación entre técnicos que es muy difícil de conseguir y que este tipo de interferencias la pueden dificultar. Evidentemente, el dueño de un terreno tiene que manifestarse sobre lo que pasa en su terreno y también es cierto que Adif tendría que haber notificado al Ayuntamiento de una manera formal sus intenciones en la supresión de la barrera ferroviaria de El Lauredal. Pero, insisto, nosotros estamos trabajando con la lealtad y reciprocidad que no hemos encontrado en otros departamentos del mismo ministerio o de otros ministerios.

"Gijón tiene la responsabilidad política, y hasta moral, de ofrecer a los jóvenes un lugar donde desarrollar su proyecto de vida"

¿Qué se espera entonces para El Lauredal?

Adif se ha comprometido a enviar una propuesta con las alternativas que hay para hacer un paso subterráneo y un borrador de convenio. En cuanto lo manden lo estudiaremos e intentaremos darle una respuesta lo más rápida posible porque es un problema de seguridad.

¿Y con la plantación del Solarón?

Gijón al Norte manifestó que no lo veía conveniente.

¿No se pidió permiso a quien tenía que pedírselo?

Yo lo desconozco, puesto que me enteré de la actividad de plantación de árboles por la prensa.

Hablemos de Naval Azul.

Yo dije hace un año en una entrevista como esta que antes de que terminara el mandato Naval Azul estaría consolidado. Hoy podemos pasear por Naval Azul y, además, tenemos un plan especial que está esperando un trámite del Principado. Naval Azul efectivamente está consolidado aunque es verdad que por el medio han pasado muchas cosas.

Pero el objetivo de Naval Azul no era un tener un paseo, era desarrollar un polo empresarial.

Evidentemente, pero entendíamos que era necesario que la ciudad viera avances y que el barrio de El Natahoyo pudiera entrar ya en Naval y disfrutar del espacio. Ese objetivo está cumplido. Además, gracias a las decisiones políticas que adoptó este Ayuntamiento, Indra pudo comprar el Tallerón, Duro Felguera dejó de ser un problema y ahora tenemos en la zona oeste un vecino que es una de las empresas más importantes de España.

¿En qué nuevos pasos trabaja el Ayuntamiento?

Lo primero, en buscar empresas interesadas en venir y ese trabajo tiene que ser muy discreto. Cuando tengamos la primera empresa que quiera instalarse en Naval Azul y que nos lo haya trasladado oficialmente lo podremos celebrar. Mientras tanto, esos contactos tienen que ser discretos. Y paralelamente tenemos el deber de tramitar el plan especial, porque para eso quisimos comprar los terrenos a la Autoridad Portuaria y para eso queríamos ser el propietario mayoritario del ámbito, para tener la capacidad de decisión.

Van a comprar también el suelo de otros pequeños propietarios del ámbito…

Sí, pero no es una cuestión de superficie, sino de simplificación.

Fernández-Paino, en Naval Azul. / Marcos León

Y a Pymar le mandan un requerimiento para que limpie lo suyo o le multan. ¿Es el aviso de que o les vende su parte o le hacen la vida imposible?

No, no, para nada, al revés. Sería incongruente ofrecerle a la ciudadanía un nuevo espacio público como el que nosotros queremos ofrecer, que es un espacio público de calidad y en unas condiciones dignas, con un vecino colindante que no tiene sus instalaciones en esas mismas condiciones. No responde a otra cosa. De hecho, la respuesta de Pymar ha sido muy adecuada. Ha pedido un plazo, que se le ha concedido, para presentarnos las actuaciones que van a hacer.

Pero de vender no les han dicho nada.

Pymar conoce las condiciones en las que el Ayuntamiento como administración pública puede comprar y les corresponde a ellos dar una respuesta. Las soluciones están sobre la mesa, puede vender o puede integrarse en la junta de compensación cuando se constituya.

¿Cuándo llega la Universidad Europea a la Pecuaria?

La Europea va a llegar. El compromiso tanto de la institución académica como del Gobierno del Principado de Asturias y, por supuesto, el municipal es que la Europea sea una realidad en Gijón antes de que termine el mandato.

¿Del Principado? ¿Incluso con las reticencias de uno de los socios?

Yo no me voy a meter en las negociaciones que haya hecho el gobierno del Principado de Asturias entre sus dos socios pero lo que es evidente es que la llegada de la Universidad Europea a Gijón es una buena noticia. Es un error muy grave pensar que esa llegada va en contra de alguien. Sobre todo cuando los dos gobiernos involucrados, el Principado y el Ayuntamiento de Gijón, hemos dicho por activa y por pasiva que nuestro compromiso con la universidad pública es incuestionable.

¿Por qué está tan seguro de que no va a haber ningún problema con la Europa?

Porque tenemos la palabra del gobierno del Principado de Asturias de que la tramitación como centro adscrito se va a finalizar y confiamos en esa palabra. Ahora bien, también quiero decir una cosa. Utilizar este asunto como un ariete ideológico es un error y además es un error de base. Hace poco se publicaba un estudio que decía que se habían multiplicado por cuatro los préstamos a familias trabajadoras destinados a sufragar titulaciones universitarias privadas de sus hijos. Y yo me pregunto si es que los hijos tontos de los ricos necesitan pedir préstamos para estudiar o si en realidad estamos ante la consecuencia lógica de que la universidad pública no puede asumir toda la demanda de titulación universitaria que existe. En esas circunstancias no se puede simplificar de una manera tan burda la llegada a Gijón de una empresa que va a crear empleo de calidad y que va a invertir muchos millones de euros.

¿Ese planteamiento vale para el hospital de Quirón?

Totalmente. Y hay que recordar que este Ayuntamiento, y Carmen Moriyón y Foro Asturias se han comprometido siempre con la ampliación de Cabueñes.

¿Y cómo van los trámites de Quirón?

Avanzando, pero son complicados.

¿El proceso sigue judicializado?

Sí. Y seguirá mientras haya un sindicato cuyo objeto social es impedir que se desarrollen proyectos en Gijón.

Vamos a por otro proyecto estratégico. ¿Cuándo empiezan las obras de Tabacalera?

Muy pronto. No puedo dar una fecha porque estamos pendientes de los últimos trámites de formalización del contrato. La obra está licitada, adjudicada y presupuestada. Y ahora empieza la cuarta pata, la ejecución. Lo importante de Tabacalera es que es el proyecto que nos pone en el mapa como la ciudad del norte de España que va a apostar de una manera más decidida por la cultura como motor de toda su actividad. No solo la actividad cultural, va a ser un dinamizador de toda la actividad de la ciudad. La obra de Tabacalera demuestra que es el momento de Gijón.

Los vecinos de Cimavilla saben que cuentan con el compromiso de este gobierno para acometer las muchas necesidades que tienen

¿Es consciente de que Tabacalera es lo único que no le han pedido los vecinos de Cimavilla a este Ayuntamiento?

Eso no es del todo cierto, estaba en el primer plan de usos que se aprobó en el anterior mandato de Carmen Moriyón. En cualquier caso, los vecinos de Cimavilla saben que cuentan con el compromiso de este gobierno para acometer las muchas necesidades que tienen. Yo lo puedo decir en primera persona puesto que a mí me tocó elaborar el plan de acción integral de Cimavilla que sometimos a los fondos FEDER. No se consiguió el objetivo de lograr esos fondos pero si el de poner por primera vez negro sobre blanco y estructuradas las demandas y las necesidades que tenía el barrio, y hacerlo desde la participación. Ahora tenemos una hoja de ruta, avalada también por los vecinos, que nos va a permitir acometer esas obras. ¿Si hubiéramos tenido la financiación europea hubiéramos ido más rápido?. Pues sí. Ahora iremos más despacio.

En ese plan no venía el graderío de la cuesta del Cholo.

Ni sustituir al inmobiliario urbano que se rompa y digo yo que habrá que hacerlo igual. Cimavilla, igual que todos los demás barrios de Gijón, necesita actuaciones puntuales. La grada de la Cuesta del Cholo era un proyecto que nosotros llevábamos en el programa electoral y somos gente que intentamos cumplir nuestras promesas.

¿Esta la van a llevar a cabo?

Estamos en el momento de plantear el proyecto e intentar conseguir el máximo consenso posible.

De las obras que sí venían en esa hoja de ruta. ¿Cuáles van primero?

La primera, Tabacalera. Y vamos a intentar también ejecutar cuanto antes las obras del anillo de plataforma única y está el local para mayores.

Anunció la Alcaldesa un plan para retener el talento joven. ¿Cómo va?

Esto no surge de la nada. La Alcaldesa pertenece a un partido, Foro Asturias, que lleva sus 15 años de vida, cumplidos la semana pasada, reivindicando que Asturias tenía que ser un sitio en el que los que nacimos aquí podamos desarrollar nuestro proyecto de vida aquí. Aquello de las leyendas urbanas nunca fue una leyenda urbana. Yo pertenezco a esa generación, con la suerte de que aunque me tuve que ir de Asturias para estudiar, pude volver. Gijón, como la mayor ciudad de Asturias, tiene la responsabilidad política y hasta moral de ofrecer a los jóvenes un lugar en el que poder desarrollar sus proyectos de vida. Esta cuestión va en nuestro ADN. Un partido que defiende los intereses de Asturias no puede hacerlo si no tiene a una generación de personas que estén aquí, que se puedan formar aquí, que puedan trabajar aquí en lo que quieren y que estén dispuestas a tomar el relevo cuando les toque.

¿Cuáles son las líneas estratégicas de ese plan?

El primer problema que hay ahora mismo en Gijón, en Asturias y en España es la vivienda pero también estamos hablando de generación de empleo. Y en eso Naval Azul tiene un papel importantísimo, igual que la ampliación del Parque Científico. Vivienda y empleo son los dos temas más importantes, como es lógico, para desarrollar un proyecto de vida.

Ya que habla de vivienda, ¿el Plan Llave ha sido un fracaso?

Desde mi punto de vista, no. Ha sido el intento más serio que ha habido en Gijón recientemente de construir vivienda asequible. Al margen de la obra de Peritos que conviene recordar que fue posible porque este ayuntamiento acometió en un tiempo récord una reforma del Plan General, que permitió poner una empresa privada en los bajos. Por lo que sea, cuando lo hace el gobierno del Principado no es objeto de insultos del tipo usureros. El Plan Llave tendrá éxito tan pronto como el Gobierno del Principado de Asturias cumpla la ley. El Plan Llave fue una licitación novedosa en España y bueno, de los errores también se aprende. También sirvió para ver que con ese precio del módulo en Asturias no se va a construir una sola vivienda pública de protección oficial,

Jaime Fernández-Paíno, en El Natahoyo. / Marcos León

A punto de acabar con los fondos europeos PRTR, ¿Hay alguna opción de tener que devolver dinero por no tener la zona de bajas emisiones de La Calzada activa?

Con la ZBE hay que diferenciar dos cosas. Una es la subvención europea que recibimos para el proyecto y la otra la obligación legal que tiene este ayuntamiento, como todos los demás, de ponerla en marcha una zona de bajas emisiones. La subvención está justificada. A 31 de diciembre de 2024 tenía que tener aprobado un proyecto técnico, cosa que hicimos. Gijón cumplió.

Cumplió con la subvención ¿Y por qué no cumple con la ley y activa la ZBE?

Aquí hay un juego perverso en el que Gijón no quiere entrar. El Estado te pone la obligación de crear una ZBE, no te da recursos para ello y encima te pone trabas para conseguir otra financiación, que es la que le debe a las administraciones locales porque cuando el Estado recauda impuestos no es solo para él. Es para él y para todos sus compañeros. Además, esta Corporación tomó posesión con la promesa de que mientras no se sacaran los camiones de La Calzada no se iba a multar. Todo el mundo sabe que el problema de la contaminación en la zona oeste no es del coche del vecino de La Calzada que no puede permitirse comprar un híbrido. No vamos a multar mientras no se solucionen los accesos a El Musel, que dependen del mismo Ministerio que nos obliga a poner la ZBE.

¿Está satisfecho con el grado del cumplimiento del pacto de gobierno con el PP?

La mejor prueba de que el acuerdo funciona es que este Ayuntamiento aprobó tres presupuestos seguidos en tiempo y forma. Algo que no se hacía desde el último mandato de Paz Fernández Felgueroso.

Pero en el último Pleno, PP votó dos proposiciones de Vox que Foro rechazó.

Proposiciones de carácter ideológico en cuanto la formación política que plantea eliminar la Fundación de Cultura para lo único que está es para crear este tipo de ruido absurdo. Que Foro y PP votaran distinto responde a que son dos partidos distintos, con dos visiones de Gijón distintas y con dos maneras de gestionar distintas. Cuando al Pleno van cuestiones de debate político, lógicamente, hay discrepancias. Yo no les doy más importancia de la que tienen. Las cosas funcionan y los proyectos de ciudad están en marcha.

Mirándolo desde Gijón, ¿el PP está más cerca de Vox que de Foro?

Hay un acercamiento evidente, pero eso es una cuestión de lectura de política nacional que no me corresponde a mí.

¿Y cómo encuentra a la oposición?

Gijón tiene la desgracia de tener una oposición que está totalmente desconectada de la realidad. Más allá de la obsesión del PSOE con Carmen Moriyón no hay un proyecto de ciudad. Esa desconexión empieza ser personificable, puesto que dentro de nada va a haber menos concejales elegidos en las elecciones que los que salieron de las urnas en 2023. Con el PSOE todo es que no, todo está mal hecho, pero no hay alternativa. No hay proyecto de ciudad alternativo al que este gobierno está ejecutando.